अंता उपचुनाव: मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस प्रत्याशी 'कलंकित', जनता को स्वच्छ छवि का जनप्रतिनिधि चाहिए
अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और कहा कि जनता स्वच्छ छवि वाला जनप्रतिनिधि चाहती है.
Published : October 27, 2025 at 6:08 PM IST
जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन वापसी के साथ काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है. भाजपा ने अपने सभी बागी नेताओं को मना लिया है. पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल व संतोष सुमन सहित करीब आधा दर्जन भाजपा नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया है. इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को 'कलंकित' बताया है, जबकि अपने प्रत्याशी को 'स्वच्छ छवि' वाला बताया है. राठौड़ ने ईटीवी भारत को दिए विशेष इंटरव्यू में कहा कि अंता की जनता विकास और स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है.
राठौड़ ने कहा कि अंता की जनता विकास चाहती है, इसलिए भजनलाल सरकार के 22 महीने के काम पर मतदान करेगी और कमल का फूल खिलाएगी. भ्रष्टाचार अंता चुनाव का बड़ा मुद्दा है. कांग्रेस का प्रत्याशी कलंकित है, दर्जनों गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं. इतना ही नहीं, पति-पत्नी दोनों जमानत पर बाहर हैं, जबकि हमारा उम्मीदवार स्वच्छ छवि वाला है.
पढ़ें: अंता उपचुनाव: फिर भाजपा के हुए रामपाल मेघवाल, निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन लेंगे वापस
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को एकजुट रखेंगे. पहले भी एकजुट थे, अभी एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे. कहीं कोई विद्रोह नहीं होगा. भाजपा अंता उपचुनाव जीत रही है. राठौड़ ने कहा कि हमारा संगठन माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल निचले स्तर तक तैयार है. हमने बूथ और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है. हमारे प्रत्याशी के दौरे चल रहे हैं. सांसद दुष्यंत सिंह के दौरे चल रहे हैं, प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल वहां पर काम संभाल रहे हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव के मैनेजमेंट को देख रहे हैं.
विपक्षी को कमजोर नहीं समझते: मदन राठौड़ ने कहा कि रणनीति के साथ प्रचार हो रहा है, नेताओं के दौरे तय हो रहे हैं. हम राजनीतिक विरोधी चाहे कैसा भी हो, उसे कमजोर नहीं मानते. हमारी भजनलाल सरकार ने 22 महीने में जो काम किया, उसे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं. जल जीवन मिशन से घर-घर जल पहुंचाने की बात हो या ERCP के प्रोजेक्ट हों, सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है. भजनलाल सरकार ने इतने कम समय में विकास के जो काम किए, वे कांग्रेस सरकार में पांच साल में नहीं हुए.
कांग्रेस प्रत्याशी पर दर्जनों मुकदमें: राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वह जमानत पर है. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी भी जमानत पर है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार पर जघन्य अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये आरोप भाजपा नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह ने लगाए थे. उन्होंने खुले में कहा था, 'भाया रे भाया खूब खाया'. अंता की जनता सब समझ रही है, उन्हें स्वच्छ छवि का जनप्रतिनिधि चाहिए और वह हमारी पार्टी का उम्मीदवार है.
यह भी पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव: सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीणों ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान
सबके दौरे तय होंगे: बड़े नेताओं के दौरे को लेकर उठ रहे सवालों पर मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव की अपनी रणनीति होती है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है. पहले से रणनीति तैयार करती है, कब कौन किस समय दौरे पर जाएगा, यह रणनीति का हिस्सा है. जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, रणनीति के तहत मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के भी दौरे होंगे. "मैं खुद अगले दो दिन बाद अंता में चुनावी सभा करूंगा, इसलिए किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई है. ये तो कांग्रेस के नेता हैं जो चुनाव रणनीति को नहीं जानते, इसलिए भ्रमित करने वाली बातें करते हैं."
गहलोत ने युवा सचिन को कहा था 'नाकारा': राठौड़ ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को देखिए, वे अब बिहार में युवा नेताओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में उन्होंने अपनी पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट को 'नाकारा-निकम्मा' कहकर पीछे धकेलने का काम किया था.