अंता उपचुनाव: मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस प्रत्याशी 'कलंकित', जनता को स्वच्छ छवि का जनप्रतिनिधि चाहिए

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन वापसी के साथ काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है. भाजपा ने अपने सभी बागी नेताओं को मना लिया है. पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल व संतोष सुमन सहित करीब आधा दर्जन भाजपा नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया है. इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को 'कलंकित' बताया है, जबकि अपने प्रत्याशी को 'स्वच्छ छवि' वाला बताया है. राठौड़ ने ईटीवी भारत को दिए विशेष इंटरव्यू में कहा कि अंता की जनता विकास और स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है.

राठौड़ ने कहा कि अंता की जनता विकास चाहती है, इसलिए भजनलाल सरकार के 22 महीने के काम पर मतदान करेगी और कमल का फूल खिलाएगी. भ्रष्टाचार अंता चुनाव का बड़ा मुद्दा है. कांग्रेस का प्रत्याशी कलंकित है, दर्जनों गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं. इतना ही नहीं, पति-पत्नी दोनों जमानत पर बाहर हैं, जबकि हमारा उम्मीदवार स्वच्छ छवि वाला है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को एकजुट रखेंगे. पहले भी एकजुट थे, अभी एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे. कहीं कोई विद्रोह नहीं होगा. भाजपा अंता उपचुनाव जीत रही है. राठौड़ ने कहा कि हमारा संगठन माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल निचले स्तर तक तैयार है. हमने बूथ और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है. हमारे प्रत्याशी के दौरे चल रहे हैं. सांसद दुष्यंत सिंह के दौरे चल रहे हैं, प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल वहां पर काम संभाल रहे हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव के मैनेजमेंट को देख रहे हैं.

विपक्षी को कमजोर नहीं समझते: मदन राठौड़ ने कहा कि रणनीति के साथ प्रचार हो रहा है, नेताओं के दौरे तय हो रहे हैं. हम राजनीतिक विरोधी चाहे कैसा भी हो, उसे कमजोर नहीं मानते. हमारी भजनलाल सरकार ने 22 महीने में जो काम किया, उसे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं. जल जीवन मिशन से घर-घर जल पहुंचाने की बात हो या ERCP के प्रोजेक्ट हों, सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है. भजनलाल सरकार ने इतने कम समय में विकास के जो काम किए, वे कांग्रेस सरकार में पांच साल में नहीं हुए.