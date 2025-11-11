ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: वोटर्स के लिए सड़क, सुरक्षा, बेरोजगारी, रोडवेज बस मुद्दा, साकली गांव ने किया बहिष्कार

अंता (बारां) : अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शांतिपूर्वक मतदान पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है. भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा अलग-अलग इलाकों में जाकर मतदान की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक 15 फीसदी के आसपास मतदान हो गया है. वहीं, मांगरोल के एक बूथ सिंगोला में 32 फीसदी तक मतदान हो गया है. विधानसभा के साकली गांव के मतदान केंद्र 219 पर एक भी ग्रामीण वोट डालने नहीं पहुंचा है. यहां पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया है. इस बूथ पर 736 मतदाता पंजीकृत हैं.

अंता एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव का कहना है कि ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं. आदर्श आचार संहिता के तहत ग्रामीणों से समझाइश भी की जा रही है. उनका कहना है कि ग्रामीण मुक्तिधाम तक, खेतों पर जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाने, तालाब का सौंदर्यकरण व गहराई बढ़ाने, खेल मैदान से लेकर कई मुद्दे उठा रहे हैं. वे इन सुविधाओं को तत्काल सुधार करने की मांग कर रहे हैं. इन मांगों पर कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि समाधान निकाल कर मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके.