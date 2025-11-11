ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: वोटर्स के लिए सड़क, सुरक्षा, बेरोजगारी, रोडवेज बस मुद्दा, साकली गांव ने किया बहिष्कार

अंता उपचुनाव में वोटिंग जारी है. मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं. इस बीच एक गांव ने मतदान का बहिष्कार किया है.

वोट देकर आए मतदाता
वोट देकर आए मतदाता (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
अंता (बारां) : अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शांतिपूर्वक मतदान पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है. भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा अलग-अलग इलाकों में जाकर मतदान की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक 15 फीसदी के आसपास मतदान हो गया है. वहीं, मांगरोल के एक बूथ सिंगोला में 32 फीसदी तक मतदान हो गया है. विधानसभा के साकली गांव के मतदान केंद्र 219 पर एक भी ग्रामीण वोट डालने नहीं पहुंचा है. यहां पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया है. इस बूथ पर 736 मतदाता पंजीकृत हैं.

अंता एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव का कहना है कि ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं. आदर्श आचार संहिता के तहत ग्रामीणों से समझाइश भी की जा रही है. उनका कहना है कि ग्रामीण मुक्तिधाम तक, खेतों पर जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाने, तालाब का सौंदर्यकरण व गहराई बढ़ाने, खेल मैदान से लेकर कई मुद्दे उठा रहे हैं. वे इन सुविधाओं को तत्काल सुधार करने की मांग कर रहे हैं. इन मांगों पर कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि समाधान निकाल कर मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके.

अंता उपचुनाव में वोटिंग जारी (ETV Bharat Baran)

पढ़ें. लाइव Anta By-election Live Update: वोटिंग जारी, 9 बजे तक 14 प्रतिशत मतदान, साकली में ग्रामीणों ने किया बहिष्कार

दूसरी तरफ पूरे जोश के साथ विधानसभा के अन्य जगहों पर भी मतदान चल रहा है. सुबह 9 बजे के आसपास अंता गढ़ प्रांगण के पेंशनर भवन में वोट देने पहुंचे लोगों ने क्षेत्र के विकास, सड़क, पानी और बिजली को ही प्राथमिकता बताया है. महिलाओं ने नारी सुरक्षा, रोडवेज बस का कस्बे में आने और स्कूल कॉलेज विकास की बात कही है. कुछ लोगों ने एरिया में उत्पादित होने वाले लहसुन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट और बेरोजगारी का मुद्दा भी बताया है. पुलिस प्रशासन ने भी मतदान को लेकर काफी सख्ती की है. मतदान केंद्र के आसपास किसी भी दुकान को नहीं खुलने दिया जा रहा है. यहां तक कि किसी वाहन की भी पार्किंग नहीं होने दी जा रही है. मोबाइल को बूथ पर नहीं ले जाने दिया जा रहा है. इसके लिए प्रशासन ने बाहर ही व्यवस्था की है.

अंता उपचुनाव में वोटिंग जारी
अंता उपचुनाव में वोटिंग जारी (ETV Bharat Baran)

