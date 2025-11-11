अंता उपचुनाव : साकली में मतदान का बहिष्कार, ग्रामीण बोले- आश्वासन देकर जाते हैं, फिर नहीं आते
मांगरोल एरिया के ग्राम पंचायत सीमली के साकली गांव में दोपहर तक एक भी मतदान नहीं हुआ है.
बारां : जिले की अंता विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 29.89 फीसदी मतदान हो गया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2.28 लाख वोटर में से 68170 ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है. जिले के अधिकांश मतदान केंद्र पर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन मांगरोल एरिया के ग्राम पंचायत सीमली के साकली गांव में मतदान का बहिष्कार भी चल रहा है. ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की.
ग्रामीणों का कहना है कि गांव में इतने साल से मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कोई विकास की बात नहीं कर रहा है. ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए आश्वासन मांग रहे हैं और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने पर अड़े हैं. इस गांव में कुल 736 मतदाता हैं, जिनमें से एक ने भी वोट नहीं डाला है. सब एक राय होकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और मतदान केंद्र सूने पड़े हुए हैं.
ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है कि वह वादे करके वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में गांव की तरफ आकर भी नहीं देखते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पांच रास्ते गांव के पूरी तरह से बेकार हैं, जिनमें शमशान जाने वाले और खेत पर जाने वाले रास्ते भी हैं. इन सब रास्तों के लिए लिखित में आश्वासन जिला कलेक्टर हमें दें, तभी हम मतदान करेंगे और 100 फीसदी मतदान कर दिया जाएगा.
लड़खड़ाते हुए पहुंचे वोट डालने : अंता उपचुनाव के दौरान कस्बे के गढ़ परिसर में पैरालाइज्ड विकास डंग मतदान के लिए पहुंचा था. उसे परिजन पकड़ कर मतदान केंद्र पर लेकर आए थे. आरोप है कि वहां पर ट्राई साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, जबकि पहले ही प्रशासन ने ट्राई साइकिल सहित दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे.