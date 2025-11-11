ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : साकली में मतदान का बहिष्कार, ग्रामीण बोले- आश्वासन देकर जाते हैं, फिर नहीं आते

साकली गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार ( ETV Bharat Baran )

बारां : जिले की अंता विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 29.89 फीसदी मतदान हो गया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2.28 लाख वोटर में से 68170 ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है. जिले के अधिकांश मतदान केंद्र पर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन मांगरोल एरिया के ग्राम पंचायत सीमली के साकली गांव में मतदान का बहिष्कार भी चल रहा है. ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में इतने साल से मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कोई विकास की बात नहीं कर रहा है. ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए आश्वासन मांग रहे हैं और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने पर अड़े हैं. इस गांव में कुल 736 मतदाता हैं, जिनमें से एक ने भी वोट नहीं डाला है. सब एक राय होकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और मतदान केंद्र सूने पड़े हुए हैं. पढे़ं. लाइव Anta By-election Live Update: वोटिंग जारी, 11 बजे तक 29.89 प्रतिशत मतदान