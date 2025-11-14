Bihar Election Results 2025

अंता उपचुनाव का फैसला आज: पहले के चार चुनाव में बदलाव के लिए ही किया था जनता ने वोट

अंता सीट पर यह पहला उपचुनाव है. इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच मुकाबला है.

अंता उपचुनाव का फैसला आज
अंता उपचुनाव का फैसला आज (सौजन्य : जिला प्रशासन, बारां)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 6:58 AM IST

बारां : अंता विधानसभा उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान हुआ था. इसमें 228264 मतदाताओं में से 183099 ने मतदान किया था. आज मतगणना में 15 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होगा. इसके पहले यहां चार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता, उसी पार्टी को प्रदेश में सत्ता मिली है.

वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि अंता की जनता का मेंडेट चारों चुनाव में सत्ता के खिलाफ रहा है, यानी सत्ता में 5 साल रहने के बाद बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है, लेकिन यह पहला उपचुनाव इस सीट पर है. इसमें यहां त्रिकोणीय संघर्ष रहा है. यह सीट दो बार भारतीय जनता पार्टी और दो बार कांग्रेस के खाते में गई है. ऐसे में उपचुनाव में अब यहां कौन विजेता रहता है, यह देखना होगा. यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के साथ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है.

पढ़ें. अंता उपचुनाव : एक सीट, एक उप चुनाव, लेकिन कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि आज मतगणना होगी, जिसमें 183099 ईवीएम, कुछ हजार पोस्टल व होम वोटिंग के मत भी गिने जाएंगे. वोटिंग में 96141 पुरुष, 86955 महिला व 3 अन्य मतदाताओं ने वोट किया था. मतगणना के रुझान व परिणाम से अवगत भी कराया जाएगा. इसमें 14 टेबलों पर 20 राउंड में ईवीएम मशीनों के वोट गिने जाएंगे.

साल 2008 में भी हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष : अंता सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार को छोड़ हर बार प्रत्याशी यहां पर बदला है. भाजपा से साल 2008 में यहां पर रघुवीर सिंह कौशल, 2013 व 2018 प्रभु लाल सैनी, 2023 में कंवर लाल मीणा को चुनाव लड़ाया है, जबकि 2025 के उपचुनाव में मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है. वहीं, प्रमोद जैन भाया 2008 से लेकर 2025 के उपचुनाव में लगातार पांचवीं बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं. इस सीट से दो बार 2008 व 2018 में विधायक भी रह चुके हैं. उन्होंने पहला चुनाव बारां सीट से कांग्रेस के बागी होकर निर्दलीय जीता था. अंता सीट पर भाजपा 2013 में प्रभु लाल सैनी और 2023 में कंवर लाल मीणा जीते हैं.

पढ़ें. अंता का रण : मतगणना आज, त्रिकोणीय मुकाबले में खिलेगा कमल या हाथ को मिलेगा साथ

साल 2008 में बनी थी सीट :

  1. साल 2008 में परिसीमन के बाद अंत सीट अलग बनी थी. इसमें पहला चुनाव साल 2008 में ही विधानसभा का हुआ था. यह चुनाव त्रिकोण संघर्ष में था, जिसमें कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया 29668 वोट से चुनाव जीत गए थे. यहां भाजपा के दिग्गज नेता रहे रघुवीर सिंह कौशल को हार मिली थी, क्योंकि भाजपा के ही बागी मोहन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे.
  2. साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी 3399 वोट से चुनाव जीते थे. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया यहां पर दूसरे नंबर पर रहे थे. इस चुनाव में सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी की थी.
  3. साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया 34063 के भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे. भारतीय जनता पार्टी के प्रभु लाल सैनी से उनकी सीधी टक्कर थी.
  4. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया को 5861 वोट से चुनाव हार गए थे. यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवरलाल मीणा विधायक चुने गए थे, लेकिन 20 साल पुराने लड़ाई झगड़े के मामले में न्यायालय से दोषी कर दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद ही अंता में उपचुनाव हुआ है.

