ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव का फैसला आज: पहले के चार चुनाव में बदलाव के लिए ही किया था जनता ने वोट

बारां : अंता विधानसभा उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान हुआ था. इसमें 228264 मतदाताओं में से 183099 ने मतदान किया था. आज मतगणना में 15 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होगा. इसके पहले यहां चार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता, उसी पार्टी को प्रदेश में सत्ता मिली है.

वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि अंता की जनता का मेंडेट चारों चुनाव में सत्ता के खिलाफ रहा है, यानी सत्ता में 5 साल रहने के बाद बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है, लेकिन यह पहला उपचुनाव इस सीट पर है. इसमें यहां त्रिकोणीय संघर्ष रहा है. यह सीट दो बार भारतीय जनता पार्टी और दो बार कांग्रेस के खाते में गई है. ऐसे में उपचुनाव में अब यहां कौन विजेता रहता है, यह देखना होगा. यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के साथ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है.

पढ़ें. अंता उपचुनाव : एक सीट, एक उप चुनाव, लेकिन कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि आज मतगणना होगी, जिसमें 183099 ईवीएम, कुछ हजार पोस्टल व होम वोटिंग के मत भी गिने जाएंगे. वोटिंग में 96141 पुरुष, 86955 महिला व 3 अन्य मतदाताओं ने वोट किया था. मतगणना के रुझान व परिणाम से अवगत भी कराया जाएगा. इसमें 14 टेबलों पर 20 राउंड में ईवीएम मशीनों के वोट गिने जाएंगे.