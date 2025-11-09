ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : बेनीवाल ने साधा भाजपा-कांग्रेस पर निशाना, आप सांसद ने कही ये बात

नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि अंता चुनाव में वह कह रही हैं कि उनकी इज्जत का सवाल है. उन्होंने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान में खुली लूट मचा रखी है. राजस्थान में अन्य जगहों से तो चोर चुनाव जीत कर जा रहे हैं, मगर हाड़ौती से तो डाकू चुनाव जीत कर विधानसभा में जा रहे हैं. ये राजस्थान की जनता के हक और अधिकार पर डाका डालते हैं.

बारां : अंता उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है. प्रचार के अंतिम दौर में बड़े-बड़े दिग्गजों के दौरों के साथ ही नेताओं की जुबानी जंग भी अब तेज होने लगी है. इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आमसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल और आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा व कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पढ़ें. बेनीवाल बोले, 'अंता से कांग्रेस-भाजपा का अंत कर दो', संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए परिवारवाद के आरोप

उनके साथ जनता खड़ी है : आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां का आम आदमी 2 वक्त की रोटी खाता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बजरी खाता है, रेत खाता है, मिट्टी खाता है, माइनिंग खाता है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेश मीणा से वसुंधरा राजे लड़ रही हैं. पर्ची मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं. उनसे पूरी की पूरी कांग्रेस लड़ रही है, मगर उनके साथ जनता खड़ी है. यह इस सत्ता से बहुत बड़ी है. जिसके साथ जनता होती है उसके सामने सत्ता झुकती है.

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के साथ आप सांसद संजय सिंह (ETV Bharat Baran)

प्रचार का अंतिम दिन आज : चुनाव को लेकर प्रचार का आज अंतिम दिन है. अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज अपनी ताकत झोंकेंगे. भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अंता विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंता विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में अपना रोड शो निकालकर वोट मांगेंगे.