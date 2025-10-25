अंता उपचुनाव 2025: सांसद दुष्यंत सिंह बोले: भाजपा राज में ही हुए विकास कार्य
सांसद दुष्यंत सिंह ने अंता उपचुनाव को लेकर मांगरोल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जनसम्पर्क किया.
Published : October 25, 2025 at 7:30 PM IST
बारां: अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद शनिवार को सांसद दुष्यंत सिंह मांगरोल पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो भी विकास के काम हुए, वे भाजपा के राज में हुए.
सांसद दुष्यंत सिंह ने शनिवार को कोयला, बोहत, मांगरोल नगर, बमोरी व सीसवाली में कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कहा कि लंबे समय से मांग के अनुरूप अंता-मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आदि शीर्ष नेतृत्व ने पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है. मैं उनके लिए समर्थन मांगने आपके बीच में आया हूं. उन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ता उपचुनाव में उत्साह के साथ जुट जाएं.
उन्होंने कहा कि मांगरोल में अब तक जो भी विकास के काम हुए हैं, वो सब भाजपा राज में हुए हैं. कोविड के समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग घरों और होटलों मे कैद रहे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोविड पीड़ित लोगों की सेवा की. उन्होंने स्वयं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोविड के समय आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की.
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, चुनाव सह प्रभारी छगन माहुर, पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन, भाजपा नेता राकेश जैन, प्रवीण शर्मा, ओम नागर, सुनील गालव, जयेश गालव, मुकेश केरवालिया, ओम सुमन, पीयूष विजय मौजूद रहे. वहीं दिलीप मीणा, योगेश राजोरा शहर अध्यक्ष ओपी पारेता, भंवरगढ़ अध्यक्ष मुकेश नागर, आई टी के जितेंद्र सिंह रहलाई, कोयला मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पारेता, जय प्रकाश सुमन, महेंद्र मीणा, प्रह्लाद सिंह, भानु प्रताप रहलाई सहित बड़ी संख्या मे पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे.