अंता उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों ने बनाई दूरी, नहीं उतारे प्रत्याशी

जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन प्रदेश में सक्रिय क्षेत्रीय दलों में से किसी ने भी अभी तक अंता विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. ऐसे में अब यहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में ही मुकाबला होगा. अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से क्षेत्रीय दलों ने दूरी बनाई हुई है. फिलहाल, प्रदेश में सक्रिय क्षेत्रीय दल अंता सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है. बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, माकपा और भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. अंता उपचुनाव के लिए 11 अक्टूबर को मतदान होगा.

बसपा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती है : वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है. पार्टी का राष्ट्रीय स्तर स्तर पर एक फार्मूला तय किया है, जिसके तहत बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है.

राष्ट्रीय लोक दल ने भी पीछे खींचे कदम : वहीं, राष्ट्रीय लोक दल पहले अंता उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही थी और इसके लिए बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को भी नाम भेजे गए थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना का कहना है कि हम पहले प्रत्याशी उतरना चाह रहे थे, लेकिन अब हमने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है. उपचुनाव में किसे समर्थन करना है, इसका फैसला जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे.

बेनीवाल भी 29 अक्टूबर को करेंगे घोषणा : इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वे 29 अक्टूबर को बीकानेर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी में वे घोषणा करेंगे कि उनकी पार्टी उपचुनाव में किसे समर्थन देगी. हालांकि, पार्टी के अन्य नेताओं का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पार्टी बाहरी तौर पर समर्थन दे सकती है.

भारत आदिवासी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में : वहीं, भारत आदिवासी पार्टी बीएपी भी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है. पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी तक हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है. आगामी दिनों में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें किसे समर्थन दिया जाए इस पर फैसला होगा.