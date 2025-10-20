ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों ने बनाई दूरी, नहीं उतारे प्रत्याशी

नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर. बसपा, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और BAP नहीं उतार रही प्रत्याशी. भाजपा-कांग्रेस और निर्दलीय के बीच मुकाबला.

Anta ByElection 2025
अंता उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों ने बनाई दूरी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 1:41 PM IST

4 Min Read
जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन प्रदेश में सक्रिय क्षेत्रीय दलों में से किसी ने भी अभी तक अंता विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. ऐसे में अब यहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में ही मुकाबला होगा. अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से क्षेत्रीय दलों ने दूरी बनाई हुई है. फिलहाल, प्रदेश में सक्रिय क्षेत्रीय दल अंता सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है. बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, माकपा और भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. अंता उपचुनाव के लिए 11 अक्टूबर को मतदान होगा.

बसपा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती है : वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है. पार्टी का राष्ट्रीय स्तर स्तर पर एक फार्मूला तय किया है, जिसके तहत बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है.

राष्ट्रीय लोक दल ने भी पीछे खींचे कदम : वहीं, राष्ट्रीय लोक दल पहले अंता उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही थी और इसके लिए बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को भी नाम भेजे गए थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना का कहना है कि हम पहले प्रत्याशी उतरना चाह रहे थे, लेकिन अब हमने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है. उपचुनाव में किसे समर्थन करना है, इसका फैसला जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे.

पढ़ें : अंता उपचुनाव : SDPI ने नरेश मीणा को दिया समर्थन, निर्दलीय प्रत्याशी ने कही ये बड़ी बात

बेनीवाल भी 29 अक्टूबर को करेंगे घोषणा : इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वे 29 अक्टूबर को बीकानेर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी में वे घोषणा करेंगे कि उनकी पार्टी उपचुनाव में किसे समर्थन देगी. हालांकि, पार्टी के अन्य नेताओं का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पार्टी बाहरी तौर पर समर्थन दे सकती है.

भारत आदिवासी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में : वहीं, भारत आदिवासी पार्टी बीएपी भी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है. पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी तक हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है. आगामी दिनों में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें किसे समर्थन दिया जाए इस पर फैसला होगा.

पढ़ें : अंता विधानसभा उपचुनाव: भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया, प्रमौद जैन भाया से होगी टक्कर

प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा क्षेत्रीय दल सक्रिय : वैसे तो प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, लेकिन कुछ ही दल ऐसे हैं, जिनकी विधानसभा और लोकसभा में उपस्थिति है. इनमें सुभाष गर्ग भरतपुर से दूसरी बार लोक दल के टिकट पर विधायक चुने गए हैं. वहीं, रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं. हालांकि, इससे पहले साल 2023 में हुए अपनी ही पार्टी के सिंबल पर विधायक चुने गए थे. साल 2018 में भी बेनीवाल की पार्टी के तीन विधायक चुनकर आएथे. वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अभी विधानसभा में दो सदस्य हैं साल 2018 में बसपा के 6 विधायक चुनकर आए थे.

पढ़ें : अंता उपचुनाव 2025: प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन

हालांकि, सभी 6 विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे. इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के भी तीन विधायक और एक लोकसभा सांसद हैं. वहीं, माकपा का भी प्रदेश में एक विधायक और एक सांसद है.

कांग्रेस ने भाया तो भाजपा ने नए चेहरे पर दांव खेला : वहीं, अंता सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला है. प्रमोद जैन भाया यहां से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं. वे दो बार विधायक चुने गए हैं, जबकि 2023 में चुनाव हार गए थे. वहीं, भाजपा ने नए चेहरे के तौर पर मोरपाल सुमन पर दांव खेला है. वहीं, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव भाग्य आजमा चुके कांग्रेस के बागी नरेश मीणा अंता विधानसभा सीट पर भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हुए है.

