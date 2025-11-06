ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : कांग्रेस-भाजपा ने झोंकी ताकत, आज रोड शो में एक रथ पर दिखेंगे सीएम भजनलाल और वसुंधरा

राजस्थान की अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव है. सियासी दलों का चुनाव प्रचार परवान पर है.

पूर्व उपमुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सभा को संबोधित करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 10:10 AM IST

जयपुर : देश की नजर जहां बिहार विधानसभा चुनाव पर है, तो वहीं प्रदेश की नजर राजस्थान की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर है. यहां 11 नवंबर को उपचुनाव के तहत मतदान होगा. यहां चुनाव प्रचार परवान पर है. आगामी 9 नवंबर शाम को चुनावी शोर थम जाएगा. भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. दोनों ही प्रमुख दलों के कई वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं. भाजपा की ओर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुनाव प्रचार में एंट्री हो गई है. सीएम शर्मा गुरुवार को पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में रोड शो करेंगे. इस उपचुनाव में भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.

सीएम के लिए विशेष रथ: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि सीएम के रोड शो के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. चुनाव में पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता से मांगरोल तक रोड शो करेंगे. रोड शो के लिए विशेष रथ तैयार किया गया है. रथ पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहेंगे.

सीएम का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

  • सुबह 10.50 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना
  • सुबह 11.20 बजे झालावाड़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे
  • सुबह 11.25 बजे झालावाड़ एयरपोर्ट से रवाना होंगे
  • सुबह 11.50 बजे हैलीपेड, मांगरोल, जिला बारां पहुंचेंगे
  • सुबह 11.55 बजे हैलीपेड, मांगरोल से रवाना
  • दोपहर 12.00 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे
  • दोपहर 12.00 से 04.00 बजे तक रोड शो करेंगे
  • शाम 4.00 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना
  • शाम 4.05 बजे हैलीपेड, मांगरोल पहुंचेंगे
  • शाम 4.10 बजे हैलीपेड, मांगरोल से रवाना
  • शाम 4.35 बजे झालावाड़ एयरपोर्ट, झालावाड़ पहुंचेंगे
  • शाम 4.40 बजे एयरपोर्ट, झालावाड़ से रवाना
  • सायं 5.10 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है.

दिग्गजों ने संभाला मोर्चा: शुरूआत में दूरी बनाए रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं. वसुंधरा अलग-अलग नगरपालिका क्षेत्र में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत चर्चा कर रही हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को फिर मैदान में आ गए. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री संजय शर्मा, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं. झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी बनने के बाद से क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं.

कांग्रेस ने उतारी पूरी टीम: इस उपचुनाव में कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही. उसने भी मैदान में पूरी टीम उतार दी है. प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता क्षेत्र में आ चुके हैं. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जनसंपर्क किया. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को अंता से सीसवाली तक रोड शो किया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सात नवंबर तक अंता क्षेत्र में हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सात से नौ नवंबर तक अंता में रहने का कार्यक्रम है. चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने फिलहाल संगठनात्मक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है. छह नवंबर को निर्धारित विधानसभा क्षेत्र समन्वयकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी टाल दिया गया है.

Anta By Election 2025
रोड शो करते सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)

निर्दलीय प्रत्याशी के कारण मुकाबला त्रिकोणीय: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं. वे क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं. कई जगह खुले वाहन में प्रचार कर रहे हैं, तो कई गांवों में वे पैदल या जुलूस के रूप में घूम रहे हैं. नरेश मीणा एसडीएम थप्पड़ कांड से चर्चा में थे. नरेश मीणा को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे युवाओं में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है. शर्मा ने कहा कि नरेश के मैदान में होने से दोनों ही पार्टियों को मीणा वोट बैंक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. नरेश के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है.

