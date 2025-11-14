अंता उपचुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू, निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर
अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है. ये मुकाबला रोमांचक हो चला है.
Published : November 14, 2025 at 8:56 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 10:24 AM IST
बारां : जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू हो गई है. जिले में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं. रिकॉर्ड मतदान के बाद सभी की निगाहें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं. रूझानों में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि कुल 271 ईवीएम से प्राप्त मतों की गिनती 20 राउंड में की जाएगी. मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं. शुरुआती चरण में पोस्ट वॉलेट और होम वोटिंग के वोट गिने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है. कॉलेज तिराहे से आगे सभी साधनों की आवाजाही रोकी गई है. केवल अधिकृत कर्मचारी, अधिकारी और बूथ एजेंटों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई है.
भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं. सेंटर के भीतर जाते हुए उन्होंने कहा कि वे जीत के लिए पूरा आश्वस्त हैं. दूसरी तरफ कॉलेज तिराहे से गवर्नमेंट कॉलेज तक पुलिस ने नो मैंस लैंड बनाया हुआ है. सख्ती करते हुए बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया है. दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस बैरिकेडिंग के एक तरफ खड़े हो गए हैं. यह सभी रुझान का इंतजार कर रहे हैं.
त्रिकोणीय मुकाबले में तीन मुख्य दावेदार :
- भाजपा: मोरपाल सुमन
- कांग्रेस: प्रमोद जैन भाया
- निर्दलीय: नरेश मीणा
इनके अलावा अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं. कुल 15 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज मतगणना में होने वाला है.
रिकॉर्ड 80.25% मतदान, नतीजों पर उत्सुकता : 11 नवंबर को संपन्न हुए मतदान में अंता क्षेत्र ने रिकॉर्ड 80.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया. त्रिकोणीय मुकाबले और उच्च मतदान के चलते नतीजों के प्रति मतदाताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भारी उत्सुकता है. प्रत्याशियों के समर्थक सुबह से ही कॉलेज के बाहर जुटने लगे हैं, हालांकि उन्हें बैरिकेड्स से आगे जाने की अनुमति नहीं है.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली स्थिति की समीक्षा : जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर सुबह ही मतगणना स्थल पहुंच गए. उनके साथ एसपी अभिषेक अंदासु, एएसपी राजेश चौधरी, सीआई राजेश खटाना, अशोक कुमार और बाबूलाल मीना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. कर्मचारियों, अधिकारियों और पोलिंग एजेंटों का प्रवेश कड़ी जांच और सुरक्षा प्रक्रिया के बाद ही कराया गया.