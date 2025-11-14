ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू, निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर

बारां : जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू हो गई है. जिले में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं. रिकॉर्ड मतदान के बाद सभी की निगाहें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं. रूझानों में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि कुल 271 ईवीएम से प्राप्त मतों की गिनती 20 राउंड में की जाएगी. मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं. शुरुआती चरण में पोस्ट वॉलेट और होम वोटिंग के वोट गिने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है. कॉलेज तिराहे से आगे सभी साधनों की आवाजाही रोकी गई है. केवल अधिकृत कर्मचारी, अधिकारी और बूथ एजेंटों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई है.

भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं. सेंटर के भीतर जाते हुए उन्होंने कहा कि वे जीत के लिए पूरा आश्वस्त हैं. दूसरी तरफ कॉलेज तिराहे से गवर्नमेंट कॉलेज तक पुलिस ने नो मैंस लैंड बनाया हुआ है. सख्ती करते हुए बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया है. दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस बैरिकेडिंग के एक तरफ खड़े हो गए हैं. यह सभी रुझान का इंतजार कर रहे हैं.