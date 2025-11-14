ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: मोरपाल सुमन अपने गांव में भी हारे, मिले महज 63 वोट, नरेश मीणा को मिले सबसे ज्यादा

कोटा: अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने शानदार जीत हासिल की है. उन्हें कुल 15,612 वोटों की बढ़त मिली. मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी मोरपाल सुमन शुरुआत से ही टक्कर में नहीं रहे और दूसरे स्थान पर रहे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोरपाल सुमन को अपने खुद के गांव तिसाया से हार का सामना करना पड़ा. यहां वे तीसरे नंबर पर रहे, जबकि दोनों बूथों पर निर्दलीय प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले. दूसरे स्थान पर कांग्रेस के भाया रहे, लेकिन सुमन अपने गांव से भी जीत नहीं दर्ज कर पाए.

तिसाया गांव में सुमन को महज 63 वोट: तिसाया गांव के बूथ नंबर 4 पर कुल 568 वोट डाले गए. इनमें निर्दलीय नरेश मीणा को 462 वोट, प्रमोद जैन भाया को 49 वोट मिले, जबकि मोरपाल सुमन को सिर्फ 44 वोट ही नसीब हुए. इसी गांव के बूथ नंबर 5 पर 830 वोट पड़े, जिनमें नरेश मीणा को 571, भाया को 219 और सुमन को मात्र 19 वोट मिले. कुल मिलाकर गांव में 1,398 वोट डाले गए, लेकिन सुमन को सिर्फ 63 वोट ही हासिल हुए.

