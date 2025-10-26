अंता विधानसभा उपचुनाव: सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीणों ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान
अंता विधानसभा के खेड़ी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन दिए, लेकिन सड़क नहीं बनी.
Published : October 26, 2025 at 7:11 PM IST
बारां: अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में प्रचार-प्रसार चरम पर है. भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है. इसी बीच मतदाताओं की समस्याएं भी सामने आ रही हैं. सड़क नहीं बनने से नाराज खेड़ी गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. अंता विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी गांव के लोगों ने बताया कि बीते 15 सालों से हम सड़क बनाने की मांग करते आ रहे हैं और लगातार हम सभी प्रतिनिधियों व अधिकारियों को लिखित में भी दे रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वाशन ही मिल रहे हैं. हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.
ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जब मंत्री थे, तब उन्हें भी लिखित में दे चुके हैं. वहीं भाजपा से मंत्री रहे प्रभु लाल सैनी से भी हम इस सड़क बनाने को लेकर गुहार लगा चुके हैं. वहीं बारां-झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह से भी हम लोग सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं. साथ ही जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी को लिखित में ज्ञापन देखकर सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं. लेकिन हमें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं. हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है.
ग्रामीणों ने कहा कि इस बार हमने ठान ली है कि जब तक हमारे गांव की ढाई किलोमीटर सड़क बनाने का आश्वासन कोई अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से नहीं देता है, तब तक हम मतदान नहीं करेंगे. हमारे गांव में करीब 587 मतदाता हैं. जिसमें से एक भी वोट गांव वाले नहीं देंगे. गांव के बुजुर्गों ने बताया कि आजादी के बाद सिर्फ एक ही बार गांव में सड़क बनी है. जिसके बाद से उस सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है. जब भी चुनाव आता है, नेता वोट मांगने आते हैं और हमें आश्वासन देते हैं. लेकिन सड़क की समस्या का कोई समाधान नहीं करता.
इस मामले में बारां तहसीलदार दशरथ मीणा ने बताया कि बीते 8 अक्टूबर को भी इन लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था. जिला कलेक्टर के निर्देश पर मैं मौके पर गया था. इस सड़क के पूर्व में भी टेंडर हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य शुरू नहीं किए जाने से उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया है. दोबारा इस सड़क के टेंडर निकाले गए हैं. लेकिन आचार संहिता लग जाने से काम शुरू नहीं हो पाया है. आचार संहिता हटते ही उक्त सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा. इस बात को लेकर हमने ग्रामीणों को समझाया भी था.