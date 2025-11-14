Bihar Election Results 2025

अंता विधानसभा उपचुनाव परिणाम: भाजपा की हार पर बोले सरकार के मंत्री और सांसद, 'ढूंढ़ेंगे कहां कमी रही'

अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर सहकारिता मंत्री गौतम दक और सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे.

Gautam Dak and Mannalal Rawat on stage
गौतम दक और मन्नालाल रावत मंच पर (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 3:04 PM IST

उदयपुर: प्रदेश की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. जिसके बाद भाजपा खेमे में हलचल तेज हो गई है. भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. उदयपुर के गांधी ग्राउंड में शुक्रवार को आयोजित सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दक और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए अंता उपचुनाव एवं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर बयान दिया.

बेहतर रणनीति से करेंगे काम-दक: कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने राजस्थान की अंता सीट पर मिली हार को लेकर सवाल पूछा, तो दोनों ही नेताओं ने स्पष्ट कहा कि भाजपा इस हार की विस्तृत समीक्षा करेगी. मंत्री गौतम दक ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरी होता है और भाजपा जनता द्वारा दिए गए संदेश को गंभीरता से लेगी. उन्होंने कहा कि अंता में जो भी कमियां रहीं, पार्टी उनकी जांच करेगी और आगे बेहतर रणनीति के साथ काम किया जाएगा.

चुनाव परिणाम पर क्या बोले भाजपा नेता, देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, प्रमोद जैन भाया बोले - जनता ने दिखाई समझदारी...उनको सैल्यूट

बिहार में विकास पर जनता ने दिया वोट: बिहार चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए दक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार के प्रभावी कामकाज के कारण बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सराहना की और कहा कि उनकी कार्यशैली और विकास कार्यों ने एनडीए को बड़े बहुमत से विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने भी बिहार चुनाव को जनता का काम और विकास पर आधारित जनादेश बताया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तथाकथित जंगलराज को इस बार भी सिरे से नकार दिया है और मोदी-नीतीश के नेतृत्व में भरोसा जताया है.

पढ़ें: उपचुनाव 2025 परिणाम: राजस्थान के अंता से कांग्रेस उम्मीदवार ने मारी बाजी, 15612 मतों से जीते

रावत ने अंता में भाजपा की हार कहा कि पार्टी इस परिणाम का ईमानदारी से विश्लेषण करेगी और यह समझने की कोशिश की जाएगी कि संगठन या प्रचार में कहां कमी रह गई. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा आने वाले चुनावों में और बेहतर तैयारी के साथ जनता के बीच जाएगी. वहीं बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि वह पीके हैं. वह पहले भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में. अब खुद का दल बनाकर आजमा रहे हैं.

