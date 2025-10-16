अंता उपचुनाव: कांग्रेस की साख दांव पर, अब तक 9 में से 8 उपचुनाव हारे, नरेश मीणा ने बढ़ाई मुश्किलें
अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. हालांकि भाजपा की ओर से उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है.
Published : October 16, 2025 at 4:39 PM IST
जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है. बुधवार को राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अंता में चुनावी जनसभा में एकजुटता का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की और अपनी जीत के दावे भी किए. लेकिन कांग्रेस के बागी रहे नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा दी है. अंता उपचुनाव कहीं न कहीं आगे निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगा.
अंता उपचुनाव में कांग्रेस की साख इसलिए भी दांव पर: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस की साख इसलिए भी दांव पर है क्योंकि कांग्रेस ने तीसरी बार प्रमोद जैन भैया को प्रत्याशी बनाया है. भाया दो बार यहां से विधायक रह चुके हैं और दोनों ही बार गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए भारी भरकम डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं. उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बिना कोई देरी किए भाया पर दांव खेला है. पार्टी का मानना है कि भाया विनिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर उपचुनाव में कांग्रेस की हार होती है, तो यह कांग्रेस के फैसले पर तो सवाल खड़े होंगे ही, साख में भी गिरावट आ सकती है. ऐसे में यहां पार्टी को जीत के लिए पूरी ताकत लगानी होगी. क्योंकि कांग्रेस के बागी नरेश मीणा भी ताल ठोके हुए हैं.
कांग्रेस ने किया जीत का दावा: इधर अंता उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि भाजपा उपचुनाव से घबराई हुई है. इसलिए अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया. कांग्रेस पार्टी पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. हमने ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया है. सरकार की 2 साल की विफलताओं के साथ ही कानून व्यवस्था, बच्चों की मौत मामला, बेरोजगारी, बजरी माफिया और खनन माफियाओं का आतंक जैसे मुद्दे उपचुनाव में हम जनता के बीच लेकर जाएंगे. हमें उम्मीद है कि जनता भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेगी.
2 साल में 9 उपचुनाव में से कांग्रेस 8 हारी: वहीं साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तक प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं. ये उपचुनाव कांग्रेस के लिहाज से बेहद खराब रहे हैं. कांग्रेस इनमें से 8 उपचुनाव हारी है. जबकि एक सीट पर उसे जीत मिली है. वहीं भाजपा ने 7 उपचुनाव जीते हैं. जिससे भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है. प्रदेश में रामगढ़, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलूंबर, चौरासी, खींवसर, धरियावद, बागीदौरा, दौसा में उपचुनाव हुए थे. हालांकि कांग्रेस केवल दौसा विधानसभा उपचुनाव ही जीत पाई. जबकि 8 विधानसभा सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा. दिलचस्प यह है कि साल 2023 में कांग्रेस ने झुंझुनू, देवली उनियारा और रामगढ़ विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने देवली उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू सीट गंवा दी.
कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा उपचुनाव: वहीं सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि अंता उपचुनाव निकाय पंचायत चुनाव का लिटमस टेस्ट भी साबित होगा. अगर चुनाव में पार्टी को जीत मिलती है, तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे. वहीं अगर पार्टी उपचुनाव में हारती है, तो फिर कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल में भी गिरावट आ सकती है.
पांचवीं बार हो रहा है अंता सीट पर चुनाव: अंता विधानसभा सीट पर पांचवीं बार चुनाव हो रहा है. 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अंता विधानसभा सीट पर 2008 और 2018 में प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतकर मंत्री बने थे. जबकि 2023 में उन्हें भाजपा के कंवर लाल मीणा ने चुनाव हराया था. लेकिन एक मामले में कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा होने के चलते उन्हें जेल भेज दिया गया था और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. ऐसे में अब पांचवीं बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है. भाजपा ने अभी तक इस सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है.