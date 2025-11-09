अंता विधानसभा उपचुनाव: प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस-बीजेपी ने झोंकी ताकत, शीर्ष नेताओं ने किए रोड शो
सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों से विकास कार्यों और भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की.
Published : November 9, 2025 at 6:13 PM IST
बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा ने प्रचार में ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंता में रोड शो निकालकर भाजपा के में पक्ष मतदान की अपील. इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे. वहीं पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में रोड शो निकालकर मतदान की अपील. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पक्ष में मांगरोल आमसभा की.
भाजपा के रोड शो में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों व इनके चमचों को हम कैमरे में कैद कर रहे हैं. जब तक पतीले में दाल होती है, तब तक ही चमचे रहते हैं. दाल खत्म होने के बाद चमचे इधर-उधर हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि मैं स्पष्टवादी हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ दमदारी से लड़ने वाला हूं. हमारी सरकार इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करेगी. आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज पैसे बांट रहे हैं, ये लोग कल तक गला काट रहे थे. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों को यहां की जनता छोड़ेगी नहीं. सूत समेत वापस चुकाएगी. उन्होंने जनता से अपील की कि आपको अपना ही नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य देखना है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास हो रहा है. आपको विकास की इस दौड़ में शामिल होना है.