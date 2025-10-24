ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: भाजपा ने की चुनाव समिति की घोषणा, वसुंधरा राजे टीम को मिली जिम्मेदारी

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है. सांसद दुष्यंत सिंह को प्रभारी बनाया गया है.

Anta Assembly by election
भाजपा की चुनाव समिति के प्रभारी सांसद दुष्यतं सिंह (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 8:04 PM IST

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक रंग जमने लगा है. भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनावी माहौल के बीच अपनी दावेदारी मजबूत कर रखी है. इस बीच शुक्रवार को भाजपा ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों को मजबूत जगह मिली है. झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है.

प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है. श्रीचंद कृपलानी और छगन माहुर को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

Anta By Election
प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने जारी किया लिस्ट (ETV Bharat Jaipur)

गोठवाल ने बताया कि समिति के अन्य सदस्यों में नरेश सिकरवार (जिलाध्यक्ष, बारां), महेन्द्र कुमावत (प्रदेश मंत्री), राजेन्द्र गहलोत (सांसद, राज्यसभा), मंजू बाघमार (राज्य मंत्री), राधेश्याम बैरवा (विधायक, बारां अटरू), सुरेश धाकड़ (विधायक, बेगू), विश्वनाथ मेघवाल (विधायक, खाजूवाला), अनिता भदेल (विधायक, अजमेर), प्रताप सिंह सिंघवी (विधायक, छबड़ा), चन्द्रभान सिंह आक्या (विधायक, चित्तौडगढ़), ललित मीणा (विधायक, किशनगंज), बनवारी लाल सिंघल (पूर्व विधायक) और तुलसीराम धाकड़ (वरिष्ठ कार्यकर्ता) शामिल हैं.

पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव: भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया, प्रमौद जैन भाया से होगी टक्कर

निर्दलीय को मिली जिम्मेदारी: भाजपा ने इस चुनाव समिति में जातीय एवं क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है. इस समिति की खास बात यह है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी लोगों को प्राथमिकता दी गई है, वहीं निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को भी सदस्य बनाया गया है. चंद्रभान सिंह चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक हैं. उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और भाजपा के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की थी. हालांकि, चंद्रभान सिंह ने अपनी जीत के बाद भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी. माना जा रहा है कि सूची में राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी ने आक्या को समिति का सदस्य बनाया है.

