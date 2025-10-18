ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव 2025: कांग्रेस के जारी की 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची

अंता विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है जिसमें डोटासरा, गहलोत और जूली सहित 40 नेताओं के नाम हैं.

Rajasthan Congress Office
राजस्थान कांग्रेस कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 9:55 PM IST

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने 40 सदस्यीय सूची जारी की है. इसमें प्रमुख नेताओं के साथ-साथ पार्टी के कई विधायकों को भी शामिल किया गया है.

स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को शामिल किया गया है. इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, सह प्रभारी ऋतिक मकवाना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, दिव्या मदेरणा को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा पूर्व मंत्री रामलाल जाट, विधायक अशोक चांदना, अर्जुन सिंह बामनिया, हरिमोहन शर्मा को स्टार प्रचारक बनाया गया है.

40 member star campaigner list
स्टार प्रचारकों की सूची (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव 2025: प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन

सांसदों को भी बनाया स्टार प्रचारक: वहीं सांसद मुरारी लाल मीणा, भजनलाल जाटव, हरीश चंद्र मीणा, संजय जाटव, उम्मेदाराम बेनीवाल को भी प्रचारक बनाया गया है. इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, शकुंतला रावत को स्टार प्रचारक बनाया गया. वहीं कोटा बूंदी से लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के अलावा विधायक रोहित बोहरा, सीएल प्रेमी, गणेश घोगरा, अमीन कागजी, अमित चाचान, डूंगरराम गैदर, चेतन पटेल को स्टार प्रचार बनाया गया है. इसके अलावा अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है. सेवादल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह और एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ को भी स्टार प्रचारक को शामिल किया गया है.

पढ़ें: अंता उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी मोरपाल ने भरा नामांकन

अब शुरू होंगे दौरे: वहीं स्टार प्रचारकों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे. बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद स्टार प्रचारक अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे.

