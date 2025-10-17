ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव: भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया, प्रमौद जैन भाया से होगी टक्कर

मोरपाल सुमन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लंबे मंथन के बाद भाजपा ने आखिरकार अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. बीजेपी ने बारां पंचायत समिति के मौजूदा प्रधान मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है. मोरपाल स्थानीय नेता हैं, पार्टी ने स्थानीय पर ही इस बार दांव खेला है. शुक्रवार को राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मोरपाल सुमन के नाम की घोषणा की. मोरपाल सुमन स्थानीय नेता हैं और लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय भी हैं. इसलिए पार्टी ने मोरपाल पर दांव खेला है. साथ ही लो प्रोफाइल नेता की छवि है. माली समाज से आने वाले सुमन क्षेत्र के जातिगत समीकरण में भी साधने में कामयाब होंगे. बता दें कि लंबे मंथन के बाद मोरपाल के नाम पर पार्टी के सभी नेता एकजुट हुए, जिसके बाद उन्हें टिकट मिला है. कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है. वहीं नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. अंता से भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)