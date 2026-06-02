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आडिटर भर्ती में योग्यता परिवर्तन पर जवाब-तलब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 10:50 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आडिटर पद की मौजूदा भर्ती में पूर्व से चली आ रही बीकॉम आधारित योग्यता में परिवर्तन कर सामान्य स्नातक को भी पात्र बनाने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने अंकित कुमार यादव व अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता प्रशांत यादव एवं रविकांत को सुनकर दिया है.

"अभ्यर्थियों को प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए" : याचियों का कहना है कि आडिटर का पद लेखांकन, ऑडिटिंग, वित्तीय प्रबंधन और वाणिज्य विषयों से सीधे जुड़ा है. ऐसे पद के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए. विशेष रूप से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की डिस्ट्रिक्ट आडिट अफसर/असिस्टेंट डायरेक्टर आडिट जैसे पदों के लिए अब भी बीकॉम या समकक्ष वाणिज्यिक योग्यता अनिवार्य रखी गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आडिटर पद के लिए सामान्य स्नातक को पात्र बनाना पद की प्रकृति और आवश्यक विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है.

कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है.

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