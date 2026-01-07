ETV Bharat / state

AKTU ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने को लेकर उठाए विशेष कदम, अब नहीं बदली जा सकेगी आंसर कॉपी

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) में अब परीक्षा के बाद कॉपी बदलकर छात्रों को पास कराने का खेल पूरी तरह बंद होने जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए इस सत्र से एक नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है.

रिकॉर्ड रियल टाइम सिस्टम में दर्ज होगा: अब परीक्षा हॉल में छात्र को जो भी आंसर कॉपी दी जाएगी, उसका यूनिक नंबर उसी समय विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान छात्र जितनी भी अतिरिक्त कॉपियां लेंगे, उन सभी का रिकॉर्ड भी रियल टाइम सिस्टम में दर्ज होगा.

धांधली तुरंत पकड़ में आ जाएगी: परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी आंसर शीट्स की स्कैनिंग कर उनके पूरे विवरण को ऑनलाइन सुरक्षित किया जाएगा. ऐसे में अगर बाद में किसी स्तर पर कॉपी बदलने की कोशिश होती है, तो वह रिकॉर्ड से मेल नहीं खाएगी और गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाएगी.

नया सिस्टम लागू किया जा रहा: AKTU के कुलपति प्रो. जेपी पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा बना रहे. परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हो. किसी भी तरह की गड़बड़ी या घपले की गुंजाइश न रहे, इसलिए यह नया सिस्टम लागू किया जा रहा है.

छात्रों ने फैसले का स्वागत किया: छात्रों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र विवेक कुमार का कहना है कि कई बार छात्रों को आशंका रहती है कि उनकी कॉपी बदली गई है या मेहनत के बावजूद उन्हें अपेक्षित अंक नहीं मिले. इस सिस्टम से साफ हो जाएगा कि किस छात्र की कौन-सी कॉपी है. इससे छात्रों का भरोसा बढ़ेगा और वही छात्र टॉप करेंगे, जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है.