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इंटेलिजेंस एडीजी की दौड़ में अंशुमन यादव, योगेश चौधरी के नाम, राकेश गुप्ता-संतोष सिंह पर भी विचार

भोपाल: मध्य प्रदेश के एडीजी इंटेलिजेंस ए. साई मनोहर सोमवार को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. उनके बाद प्रदेश की खुफिया शाखा की कमान किस अधिकारी को सौंपी जाएगी, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय में मंथन शुरू हो गया है. सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण पद के लिए स्पोर्ट्स डायरेक्टर अंशुमन यादव और एडीजी प्लानिंग योगेश चौधरी के नाम प्रमुखता से चर्चा में है. इनके अलावा उज्जैन रेंज के एडीजी राकेश गुप्ता और इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है.

पिछले 15 महीनों से एडीजी इंटेलिजेंस की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे ए. साई मनोहर

ए. साई मनोहर पिछले करीब 15 महीनों से मध्य प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. एडीजी इंटेलिजेंस का पद प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है. खुफिया शाखा प्रदेश में अपराध, असामाजिक गतिविधियों, सुरक्षा से जुड़े इनपुट और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी जुटाकर सरकार और मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है.

जानकारी के अनुसार अंशुमन यादव का नाम इस पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में शामिल है. हालांकि बताया जा रहा है कि अंशुमन यादव खुद इंटेलिजेंस में जाने के इच्छुक नहीं हैं. उन्होंने अपनी इच्छा से राजनीतिक नेतृत्व को भी अवगत कराया है. इसके बावजूद उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

वहीं एडीजी प्लानिंग योगेश चौधरी भी इस पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. चौधरी को प्रदेश में काम करने का लंबा अनुभव है और इसी वजह से उनका दावा मजबूत माना जा रहा है.