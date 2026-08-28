इंटेलिजेंस एडीजी की दौड़ में अंशुमन यादव, योगेश चौधरी के नाम, राकेश गुप्ता-संतोष सिंह पर भी विचार
ए. साई मनोहर पिछले करीब 15 महीनों से इंटेलिजेंस एडीजी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. नए खुफिया शाखा प्रमुख के नाम पर चर्चा तेज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 10:39 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के एडीजी इंटेलिजेंस ए. साई मनोहर सोमवार को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. उनके बाद प्रदेश की खुफिया शाखा की कमान किस अधिकारी को सौंपी जाएगी, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय में मंथन शुरू हो गया है. सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण पद के लिए स्पोर्ट्स डायरेक्टर अंशुमन यादव और एडीजी प्लानिंग योगेश चौधरी के नाम प्रमुखता से चर्चा में है. इनके अलावा उज्जैन रेंज के एडीजी राकेश गुप्ता और इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है.
पिछले 15 महीनों से एडीजी इंटेलिजेंस की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे ए. साई मनोहर
ए. साई मनोहर पिछले करीब 15 महीनों से मध्य प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. एडीजी इंटेलिजेंस का पद प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है. खुफिया शाखा प्रदेश में अपराध, असामाजिक गतिविधियों, सुरक्षा से जुड़े इनपुट और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी जुटाकर सरकार और मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है.
जानकारी के अनुसार अंशुमन यादव का नाम इस पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में शामिल है. हालांकि बताया जा रहा है कि अंशुमन यादव खुद इंटेलिजेंस में जाने के इच्छुक नहीं हैं. उन्होंने अपनी इच्छा से राजनीतिक नेतृत्व को भी अवगत कराया है. इसके बावजूद उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.
वहीं एडीजी प्लानिंग योगेश चौधरी भी इस पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. चौधरी को प्रदेश में काम करने का लंबा अनुभव है और इसी वजह से उनका दावा मजबूत माना जा रहा है.
उज्जैन रेंज के एडीजी राकेश गुप्ता और इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह का नाम भी संभावित विकल्पों में शामिल है. हालांकि दोनों अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना को ज्यादा समय नहीं हुआ है. ऐसे में यदि इनमें से किसी अधिकारी को इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी जाती है तो उज्जैन और इंदौर में उनके स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी.
स्थानीय चुनाव, 2028 में विधानसभा चुनाव व सिंहस्थ के मद्देनजर इंटेलिजेंस प्रमुख बेहद अहम
माना जा रहा है कि अंतिम फैसला अंशुमन यादव और योगेश चौधरी में से किसी एक के नाम पर हो सकता है. हालांकि सरकार के सामने अगले कुछ वर्षों की महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं. अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, साल 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ और इसके बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंटेलिजेंस प्रमुख की नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है.
माना जा रहा है कि सरकार ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी देना चाहती है जो लंबे समय तक राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम कर सके. इसी के मद्देनजर नए एडीजी इंटेलिजेंस के चयन में प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक गतिविधियों की समझ और लंबे समय तक पद पर बने रहने की क्षमता को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.