UPSC IFS Result: कोडरमा के अंशुमान सिंह ने छठे अटेम्प्ट में किया कमाल, हासिल की AIR-2
कोडरमा के रहने वाले अंशुमान सिंह ने IFS परीक्षा में AIR-2 हासिल की. उन्हें छठे अटेम्प्ट में सफलता हाथ लगी है.
Published : May 11, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 10:34 AM IST
कोडरमा: जिले के रहने वाले अंशुमान सिंह ने UPSC द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा-2025 में ऑल इंडिया रैंक-2 (AIR-2) हासिल कर अपने जिले के साथ-साथ राज्यभर का नाम रोशन किया है. उनकी सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. रिजल्ट जारी होने के बाद अंशुमान सिंह कोडरमा पहुंचे, जहां उनके परिवार के साथ समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया.
असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी फिर UPSC की तैयारी
इस मौके पर अंशुमान सिंह से ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. अंशुमान सिंह ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा झुमरी तिलैया से शुरू हुई और हाई स्कूल की शिक्षा भी उन्होंने यही से ही पूरी की. वे स्कूल टॉपर भी रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. हालांकि, उन्हें अपने परिवार और समाज के लोगों से बहुत सपोर्ट मिला.
साल 2015 में वे इंडियन कोस्ट गार्ड में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर जॉइनिंग की. लेकिन उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाने की थी. इसलिए उन्होंने नौकरी के साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करनी शुरू कर दी. उन्होंने पांच बार यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी. फिर उन्होंने अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर एग्जाम की तैयारी पर फोकस किया और छठे यानी लॉस्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक-2 (AIR-2) हासिल की.
बच्चों को अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए: अंशुमान
अंशुमान सिंह ने बताया कि कॉलेज पढ़ाई के साथ ही छात्रों को कॅरियर की चिंता होने लगती हैं. ऐसे में छात्रों को तय करना चाहिए कि वे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जो टारगेट हो उसी पर फोकस करना चाहिए. जो छात्र असफल होने के बाद भी अपना टारगेट नहीं भूलते, उन्हें सफलता जरूर मिलती है.
अंशुमान बताते हैं कि अगर वे अपने पांच अटेम्प्ट में असफल होने पर हिम्मत हार जाते तो शायद आज वह अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते. ईटीवी से बातचीत में अंशुमान सिंह ने बताया कि माता-पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों की राय ले कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है. मां-बाप को बच्चों के राय जाने बिना टारगेट नहीं देना चाहिए. ऐसे में बच्चे टूट जाते हैं और हताश होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं. अंशुमान सिंह उन छात्रों के लिए मिशाल हैं जो एक या दो प्रयासों में फेल होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं.
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