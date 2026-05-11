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UPSC IFS Result: कोडरमा के अंशुमान सिंह ने छठे अटेम्प्ट में किया कमाल, हासिल की AIR-2

कोडरमा: जिले के रहने वाले अंशुमान सिंह ने UPSC द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा-2025 में ऑल इंडिया रैंक-2 (AIR-2) हासिल कर अपने जिले के साथ-साथ राज्यभर का नाम रोशन किया है. उनकी सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. रिजल्ट जारी होने के बाद अंशुमान सिंह कोडरमा पहुंचे, जहां उनके परिवार के साथ समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया.

असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी फिर UPSC की तैयारी

इस मौके पर अंशुमान सिंह से ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. अंशुमान सिंह ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा झुमरी तिलैया से शुरू हुई और हाई स्कूल की शिक्षा भी उन्होंने यही से ही पूरी की. वे स्कूल टॉपर भी रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. हालांकि, उन्हें अपने परिवार और समाज के लोगों से बहुत सपोर्ट मिला.

अंशुमान सिंह से बात करते संवाददाता भोला शंकर सिंह (ETV BHARAT)

साल 2015 में वे इंडियन कोस्ट गार्ड में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर जॉइनिंग की. लेकिन उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाने की थी. इसलिए उन्होंने नौकरी के साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करनी शुरू कर दी. उन्होंने पांच बार यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी. फिर उन्होंने अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर एग्जाम की तैयारी पर फोकस किया और छठे यानी लॉस्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक-2 (AIR-2) हासिल की.