27 जनवरी को जज के तौर पर कार्यभार संभालेंगे अंशुल राज, चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ

पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त जज अंशुल राज 27 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे. चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाएंगे. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट के नए जज की नियुक्ति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 25, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
पटना: वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज 27 जनवरी यानी मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित किया जाएगा. शपथ ग्रहण सुबह साढ़े दस बजे होगा.

पटना हाईकोर्ट के नए जज की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है. इस संबंध में भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय की ओर से 23 जनवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई.

शपथ के बाद संभालेंगे कार्यभार: नवनियुत जज अंशुल राज उसी दिन से कार्यभार संभालेंगे, जिस दिन वे शपथ ग्रहण करेंगे. उनके पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण करने और कार्यभार संभालने के बाद जजों की संख्या 38 हो जाएगी. पटना हाईकोर्ट वर्तमान में जजों के स्वीकृत पद 53 हैं. हालांकि इनकी नियुक्ति बाद भी जजों के 15 पद रिक्त रहेंगे.

हाईकोर्ट में वकील रहे हैं अंशुल राज: इन्होंने पटना हाईकोर्ट में स्वयं को अधिवक्ता के रूप रजिस्टर कराया. फिर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की. इन्होंने बिहार सरकार के स्थायी सलाहकार अरविन्द उज्जवल के साथ सहायक अधिवक्ता के रूप कार्य किया. इसके बाद बिहार सरकार ने इन्हें विधि पदाधिकारी के रूप नियुक्त किया.

पिता भी रहे हैं अधिवक्ता: अंशुल राज ने पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के पक्षों को प्रस्तुत करते रहे. पिछले वर्ष पटना हाईकोर्ट ने इन्हें वरीय अधिवक्ता बनाया. पिछले वर्ष फरवरी माह में इनका जज के रूप नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी. इनके पिता वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा भी पटना हाईकोर्ट में प्रख्यात अधिवक्ता हैं. वे कई बार पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेजिडेंट रहे है. साथ ही वे बिहार राज्य बार कॉउंसिल के सदस्य हैं.

26 जनवरी को झंडोत्तोलन: 77वें गणतंत्र दिवस पर पटना हाईकोर्ट के पश्चिमी लॉन में चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. सुबह 9.55 से 10.00 मुख्य न्यायाधीश अन्य जजों के साथ आएंगे और पश्चिमी लॉन की दक्षिण की ओर स्थान ग्रहण करेंगे. सुबह दस बजे झंडोत्तोलन करेंगे और राष्ट्रीय गान होगा. सुबह दस बजे से सवा दस बजे तक चीफ जस्टिस तमाम लोगों से मुलाका करेंगे. इसके बाद संस्कृतिक कार्यक्रम होगा. सुबह में 10.55 में पुनः राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा.

