27 जनवरी को जज के तौर पर कार्यभार संभालेंगे अंशुल राज, चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ

पटना: वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज 27 जनवरी यानी मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित किया जाएगा. शपथ ग्रहण सुबह साढ़े दस बजे होगा.

पटना हाईकोर्ट के नए जज की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है. इस संबंध में भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय की ओर से 23 जनवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई.

शपथ के बाद संभालेंगे कार्यभार: नवनियुत जज अंशुल राज उसी दिन से कार्यभार संभालेंगे, जिस दिन वे शपथ ग्रहण करेंगे. उनके पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण करने और कार्यभार संभालने के बाद जजों की संख्या 38 हो जाएगी. पटना हाईकोर्ट वर्तमान में जजों के स्वीकृत पद 53 हैं. हालांकि इनकी नियुक्ति बाद भी जजों के 15 पद रिक्त रहेंगे.

हाईकोर्ट में वकील रहे हैं अंशुल राज: इन्होंने पटना हाईकोर्ट में स्वयं को अधिवक्ता के रूप रजिस्टर कराया. फिर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की. इन्होंने बिहार सरकार के स्थायी सलाहकार अरविन्द उज्जवल के साथ सहायक अधिवक्ता के रूप कार्य किया. इसके बाद बिहार सरकार ने इन्हें विधि पदाधिकारी के रूप नियुक्त किया.