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नेटफ्लिक्स पर छाया हिमाचल का अंशुल डोगरा, अब पंचायत सीरीज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस के साथ कर रहे काम

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के नुक्कर गांव के रहने वाले अंशुल डोगरा ने भी एक ऐसी ही उड़ान भरी है. अंशुल डोगरा ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज हेलो बच्चों में एक छात्र के रोल में नजर आ रहे हैं, जिसे हिमाचल के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें अंशुल डोगरा ने ऋषभ नेगी नाम के छात्र की भूमिका निभाई है. वेब सीरीज एक शिक्षक की कहानी पर आधारित है. इसके अलावा इस वेब सीरीज में छात्रों के जीवन में पेश आ रही कठिनाइयों को बारीकी से दर्शाया गया है. अंशुल डोगरा को इसमें एक जनजातीय इलाके का छात्र बताया गया है, जो अपने शिक्षक अलख पांडे के साथ शिक्षा के क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सुलझाता हुआ बेहतर अभिनय कर रहा है और उसके अभिनय को नेटफ्लिक्स में करोड़ों लोग खूब सराहा भी जा रहा है.

कुल्लू: देशभर में ओटीटी प्लेटफॉर्म अब बहुत लोकप्रिय हो चुके है. इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेट को हर वर्ग पसंद करता है. अब लोग टीवी, सिनेमा से हटकर खूब ओटीटी कंटेंट देखते हैं. कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म पर पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को भी नई उड़ान मिल रही है.

थिएटर की बारीकियां को समझते हुए अंशुल डोगरा ने नेटफ्लिक्स में अपना कदम रखा और जून महीने में दो और वेब सीरीज में अंशुल डोगरा अपने अभिनय की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे. अंशुल डोगरा ने बताया कि 'बचपन में अपने स्कूल में कई बार नुक्कड़ नाटक में भी अभिनय करता रहा और मेरी इच्छा थी कि मैं बड़े स्तर पर भी अभिनय किया जाए. छात्र जीवन में कई जगह पर थिएटर की शिक्षा हासिल की, जब दिल्ली में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचा तो वहां पर भी उन्होंने थिएटर को जारी रखा और उसके माध्यम से शुरुआती दौर में कुछ ऐड फिल्म में भी काम मिलता गया, उसके बाद वापस कुल्लू लौट आना हुआ. कुल्लू में भी थिएटर का प्रशिक्षण देने वाले मोनाल एक्टिव ग्रुप के साथ एक साल प्रशिक्षण लिया और उसके बाद मुंबई आना हुआ. मुंबई में नेटफ्लिक्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो जीवन के लिए एक अच्छा अवसर बनकर सामने आया है.'

थियेटर में रूचि रखते हैं अंशुल डोगरा (PIC CREDIT: ANHUL DOGARA)

पिता बनाना चाहते थे अधिकारी

अंशुल डोगरा ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर अधिकारी बने, लेकिन उनकी माता ने अभिनय के क्षेत्र में उन्हें काफी प्रोत्साहन दिया और इस प्रोत्साहन के बदौलत वो आज अभिनय की दुनिया में अपना कदम रख रहे हैं. हिमाचल से बहुत से युवा मुंबई में बॉलीवुड में एंट्री लेने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सही प्रशिक्षण ना होने की कमी हमेशा उनकी सफलता में आड़े आती है. बिना प्रशिक्षण के मुंबई जैसी जगह पर सफलता पाना भी युवाओं के लिए काफी मुश्किल है. ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वो रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय रहें, ताकि अभिनय के क्षेत्र में उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

अंकुश डोगरा ने कहा कि वर्तमान में वह टीवीएफ़ (TVF) फिल्म प्रोडक्शन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके द्वारा पहले भी पंचायत, कोटा फैक्ट्री सहित अन्य सफल वेब सीरीज तैयार की गई है. युवाओं को अगर अभिनय एक क्षेत्र में कदम रखना है तो उन्हें चाहिए कि वो पहले थिएटर या फिर एक्टिंग स्कूल से प्रशिक्षण जरूर लें, अगर वह मुंबई आना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंशली स्पोर्ट का होना भी काफी आवश्यक है, क्योंकि मुंबई जैसी महानगरी में अभिनय क्षेत्र में प्रवेश करना भी एक कड़ी चुनौती है.

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