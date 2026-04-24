फर्रुखाबाद की फ़ख़्र करातीं बेटियां : प्रदेश के टॉप-10 में अंशिका और रिद्धिमा, नैंसी बनीं जिला टॉपर
IAS और इंजीनियर बनना चाहती हैं फर्रुखाबाद की ये बेटियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 1:53 PM IST
फर्रुखाबाद : यूपी बोर्ड की तरफ से गुरुवार को घोषित हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा परिणामों में जिले की तीन बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है. अंशिका और रिद्धिमा ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई है. वहीं, नैन्सी ने जिला स्तर पर टॉप कर परिवार का मान बढ़ाया. अपनी भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए अंशिका ने आईएएस बनकर देश सेवा करने की इच्छा जताई, जबकि रिद्धिमा और नैन्सी इंजीनियर बनकर तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं. बेटियों की इस उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
दरअसल, फर्रुखाबाद जनपद के नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के मंझना में स्थित एसके इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका यादव ने हाई स्कूल में शानदार उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने 97.17 प्रतिशत अंकों के साथ प्रदेश में मिला चौथा स्थान प्राप्त किया है. अंशिका ने कहा कि पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ की टॉप 10 मेंं उनका नाम है, लेकिन जब विद्यालय से जानकारी मिली तब उसे भरोसा हुआ. वह किसान की बेटी हैं और आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं. उनके पिता मनीष कुमार ग्रेजुएशन और मां निशी यादव ने 12वीं तक की पढ़ाई की है. अंशिका अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ स्कूल के शिक्षकों को दिया है.
इंजीनियर बनने का है सपना
ऐसे ही कमालगंज कब मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी बर्तन दुकानदार बृजेश वर्मा की बेटी रिद्धिमा वर्मा ने हाई स्कूल में प्रदेश में सातवां स्थान प्राप्त किया है. उन्हें 96.67 प्रतिशत अंक मिले हैं. रिद्धिमा स्वराज वीर इंटर कॉलेज की छात्रा हैं. उनकी मां सुषमा वर्मा गृहणी हैं. रिद्धिमा ने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और बाबा सहित विद्यालय के शिक्षकों को दिया है. उनका इंजीनियर बनने का सपना है.
नैन्सी का जिले में तीसरा स्थान
कन्नौज जनपद के सराय प्रयाग के महोना निवासी नैन्सी कमालगंज के एसडी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं. नैन्सी ने हाई स्कूल में 95% अंकों के साथ जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. नैन्सी ने बताया कि उन्होंने 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की है. एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक का सहारा लिया. साथ ही अपनी सफलता का श्रेय शिक्षक और माता-पिता को दिया. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए एकाग्रता से पढ़ना ही सफलता है.
नैंसी राठौर ने 12वीं में किया जिला टॉप
इसी तरह फर्रुखाबाद के पिपरगांव स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज की छात्रा नैंसी राठौर ने 12वीं में 92.20 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है. नैंसी को 500 में से 461 अंक मिले हैं. उनकी इस शानदार सफलता से परिवार और पूरे गांव में खुशी का माहौल है. नैंसी ने बताया कि जब उन्हें जिला टॉपर बनने की जानकारी मिली तो उन्हें पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद रिजल्ट देखा, तब उन्हें यकीन हुआ कि उनकी मेहनत रंग लाई है. उन्होंने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि वह रोजाना स्कूल के बाद करीब साढ़े सात घंटे सेल्फ स्टडी करती थीं. साथ ही वह अपने लक्ष्य तय करने के लिए डायरी बनाती थीं, जिसमें रोज लिखती थीं कि आज कितना सिलेबस पूरा किया. इसी अनुशासन और प्लानिंग ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. नैंसी का सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करना है.
ये भी पढ़ें- 70 की उम्र में 86% अंक : बुज़ुर्ग ने पाली भाषा से हाईस्कूल परीक्षा पास कर रच दिया इतिहास,अब पढ़ना चाहते हैं शिलालेख