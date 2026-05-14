आगरा में अंसल हाउसिंग की संपत्ति कुर्क; 1.67 करोड़ स्टांप बकाया, कई बार जारी हुआ था नोटिस
एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि नायब तहसीलदार के साथ टीम अंसल हॉउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ठिकाने पर पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:10 AM IST
आगरा: बकाया स्टांप शुल्क की वसूली को लेकर अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है. जिला प्रशासन ने कार्रवाई ताजगंज थाना क्षेत्र के मौजा बगदा स्थित दफ्तर पर की. करीब 1.67 करोड़ रुपए स्टांप बकाया लंबे समय से जमा नहीं करने पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हुई है.
जिला प्रशासन का कहना है कि जो भी बकायेदार हैं, उनके खिलाफ बकाये की वसूली और रुपए नहीं देने पर सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा. जिला प्रशासन की ओर से बकाया राजस्व और स्टांप शुल्क वसूली के लिए अभियान चला रहा है.
जिला प्रशासन ने अंसल हॉउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कुर्की का आदेश 20 अप्रैल को जारी किया था, जिस पर अमल किया गया है. आगरा डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने तहसील के बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है.
एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि नायब तहसीलदार अनिल चौधरी के साथ टीम बनाकर अंसल हॉउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर पहुंचे. इसमें राजस्व टीम ने ताजगंज क्षेत्र के मौजा बगदा पहुंचकर कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर लिया. इसके साथ ही कंपनी के संचालित दफ्तर पर सील लगाई है.
अंसल हॉउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने साल 2006 में मौजा बगदा में करीब तीन बीघा जमीन खरीदी थी. इसमें जमीन की रजिस्ट्री के दौरान देय 24.88 लाख रुपए का स्टांप शुल्क कंपनी की ओर से जमा नहीं किया गया था. इस बारे में बार-बार कंपनी को नोटिस दिए गए. इसके बावजूद जब यह शुल्क जमा नहीं हुआ. इसकी अब कुल रिकवरी राशि 1.67 करोड़ रुपए पहुंच गई.
खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध: एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि प्रशासन ने आरसी प्रपत्र-41 (नियम-158 और 162 के तहत) की कार्रवाई करके भूमि और अन्य अचल संपत्तियों को जब्त किया है.
कुर्की नोटिस में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि किशन कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी शिवनगर, आगरा का नाम डिफॉल्टर के रूप में दर्ज है. प्रशासन ने चेतावनी जारी करके जब्त की गई संपत्ति के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण, बिक्री, दान या अन्य रूप से लेन-देन पर पूर्णतः रोक लगाई है.
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