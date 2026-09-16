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लखनऊ के 5000 होम बायर्स को मिली बड़ी राहत, एलडीए पूरा करेगा अंसल हाईटेक टाउनशिप का अधूरा प्रोजेक्ट, योगी कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मुहर

अपना घर होने का सपना जल्द होगा पूरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: अंसल हाईटेक टाउनशिप के करीब 5 हजार होम बायर्स के लिए मंगलवार को राहत की खबर आई. उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना को पूरा करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत एलडीए अंसल की इस परियोजना को टेकओवर कर उसे पूरा करेगा. करीब 5000 होम बायर्स को राहत बता दें कि सरकार के इस फैसले से हजारों होम बायर्स के हितों की रक्षा का रास्ता साफ हुआ है. परियोजना के वैध आवंटियों को नियमानुसार भूखंड या भवन उपलब्ध कराने के साथ-साथ वर्षों से अधूरे पड़े विकास कार्यों को भी पूरा कराया जाएगा. एलडीए अब इस परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के समक्ष रखेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. परियोजना की अधिकतम संभावित देनदारी का प्रारंभिक आकलन करीब 2,912 करोड़ रुपये है. हालांकि वास्तविक देनदारी का निर्धारण इंट्रिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) की प्रक्रिया के तहत होगा. प्रोजेक्ट पर करीब 5 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान