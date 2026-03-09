ETV Bharat / state

आगरा में सुशांत ताज सिटी में प्लॉट के नाम पर की ठगी, अंसल ग्रुप के प्रमोटर समेत अन्य पर मुकदमा

अंसल ग्रुप की सुशांत ताज सिटी परियोजना में प्लॉट देने के नाम पर ठगी. ( ETV Bharat )

आगरा: आगरा की सुशांत ताज सिटी परियोजना में प्लॉट देने के नाम पर करीब 12 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. इस बारे में पीड़िता ने पुलिस के सुनवाई और कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में शरण ली थी. जिस पर अब जगदीशपुरा थाना पुलिस ने अंसल ग्रुप के प्रमोटर सुशील अंसल, प्रणव अंसल, कंपनी के कर्मचारी बल्लभ कुमार शर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. सिकंदरा निवासी आशा रानी शर्मा ने जगदीशपुरा थाना में शिकायत की. जिसमें लिखा कि सन 2014 में अंसल ग्रुप के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क करके आगरा में विकसित की जा रही सुशांत ताज सिटी टाउनशिप में प्लॉट लेने का प्रस्ताव दिया था. इसमें बताया था कि परियोजना का नक्शा स्वीकृत है. यहां पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउनशिप विकसित की जाएगी. जिस पर मैंने और पति ने परियोजना में निवेश करने का निर्णय लिया था. जमीन पर हो रही थी खेती