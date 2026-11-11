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अब पेट्रोल पंप पर कैमरे पकड़ेंगे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, PUCC नहीं तो नहीं मिलेगा ईंधन

आरटीओ कार्यालय अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : एनसीआर व दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए अब सरकार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसेगी. इसके लिए जल्द ही पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पकड़ने का काम करेंगे. प्रदूषण में कमी लाने के लिए अब पेट्रोल पंप पर डीजल व पेट्रोल लेने के लिए पहले वाहन चालक को पीयूसीसी दिखाना होगा. वहीं, अलवर में जनवरी 2027 से डीजल ऑटो रिक्शा व थ्री व्हीलर चलाने पर रोक रहेगी.