अब पेट्रोल पंप पर कैमरे पकड़ेंगे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, PUCC नहीं तो नहीं मिलेगा ईंधन
अलवर में जनवरी 2027 से डीजल ऑटो रिक्शा व थ्री व्हीलर चलाने पर रोक रहेगी.
Published : November 11, 2026 at 11:52 AM IST
अलवर : एनसीआर व दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए अब सरकार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसेगी. इसके लिए जल्द ही पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पकड़ने का काम करेंगे. प्रदूषण में कमी लाने के लिए अब पेट्रोल पंप पर डीजल व पेट्रोल लेने के लिए पहले वाहन चालक को पीयूसीसी दिखाना होगा. वहीं, अलवर में जनवरी 2027 से डीजल ऑटो रिक्शा व थ्री व्हीलर चलाने पर रोक रहेगी.
आरटीओ रविन्द्र जोशी ने बताया कि अलवर में वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब पेट्रोल पंपों पर भी निगरानी का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है. इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) की वैधता जांचेंगे. इस दौरान जिन वाहनों का पीयूसी प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाएगा, उन्हें पेट्रोल-डीजल देने से रोका जाएगा. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों की पालना में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है.
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समझाइश कर चालान की कार्रवाई : उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए वाहन का वैध पीयूसी प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा, वहीं 1 जनवरी 2027 से जिले में पुराने डीजल ऑटो रिक्शा और डीजल थ्री व्हीलर का संचालन बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग अलवर जिले में ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर चुका है. वहीं, बिना पीयूसीसी वाले वाहनों को समझाइश कर चालान की कार्रवाई की जारी है.
नंबर प्लेट स्कैन होने से पता चलेगा पीयूसीसी का : आरटीओ जोशी ने बताया कि यह निगरानी सिस्टम लागू होने के बाद अलवर जिले के पेट्रोल पंपों पर लगने वाले एएनपीआर कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को पढ़कर वाहन की जानकारी के आधार पर उसके पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता की जांच कर सकेंगे. उन्होेंने बताया कि वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र वैध नहीं पाए जाने पर ईंधन नहीं दिया जाएगा.
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नई निगरानी व्यवस्था लागू होगी : इस निगरानी सिस्टम से वाहन की प्रदूषण जांच कराए बिना ही वाहन चलाने वालों पर निगरानी रखना आसान होगा. उन्होंने बताया कि विभागीय जांच में अभी तक वाहन चालकों की ओर से समय पर पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं बनवाने या उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी वाहन चलाने के मामले सामने आए हैं. नई निगरानी व्यवस्था के लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर डीजल-पेट्रोल भरवाते समय वाहन के पीयूसीसी की जांच होगी.
जनवरी से डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन बंद : आरटीओ रविन्द्र जोशी ने बताया कि सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत अलवर में 1 जनवरी 2027 से डीजल ऑटो रिक्शा और डीजल थ्री व्हीलर का संचालन बंद कर दिया जाएगा. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के नए पंजीयन पर वर्ष 2023 से ही रोक लगी हुई है. अब पहले से सड़कों पर चल रहे डीजल थ्री व्हीलर भी निर्धारित तारीख के बाद नहीं चल सकेंगे. परिवहन विभाग की ओर से ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. ऐसे में डीजल ऑटो रिक्शा संचालकों को समय रहते सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य अनुमन्य विकल्पों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
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दिल्ली जाने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए बीएस-6 अनिवार्य : आरटीओ जोशी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर भी सख्ती की जा रही है. सीएक्यूएम के निर्देशों के अनुसार नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल यात्री और मालवाहक वाहनों के लिए बीएस-6 उत्सर्जन मानक अनिवार्य किया गया है यानी निर्धारित श्रेणी के पुराने उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर रोक रहेगी.
दोपहिया से लेकर कार तक पीयूसीसी जरूरी : आरटीओ जोशी ने बताया कि पीयूसी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए ही नहीं है, बल्कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखना जरूरी है. वाहन मालिक पेट्रोल पंपों, वाहन डीलरों और मोबाइल वैन के माध्यम से प्रदूषण जांच करवा सकते हैं. बीएस-4 और बीएस-6 श्रेणी के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष होती है. नए वाहनों को शुरुआती एक वर्ष तक पीयूसी प्रमाण पत्र से छूट रहती है.
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