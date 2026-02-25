ETV Bharat / state

KGMU में फिर महिला उत्पीड़न का मामला; पीड़िता ने की शिकायत, दिया इस्तीफा

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में महिला उत्पीड़न का एक और नया मामला सामने आया है. HRF विभाग में तैनात एक महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है. पीड़िता ने संस्थान प्रशासन से शिकायत की है. कुलपति ने जांच के लिए विशाखा कमेटी को पत्र लिखा है.

KGMU के मीडिया सेल प्रभारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही कुलपति की तरफ से इस प्रकरण को विशाखा कमेटी के चेयरमैन को भेजा गया है. विश्वविद्यालय में किसी भी महिला या फीमेल स्टॉफ या स्टूडेंट्स से जुड़े मामले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाती हैं.

यह शिकायत की गई: महिला कर्मचारी ने 20 फरवरी को शिकायती पत्र में उत्पीड़न, छुट्टी से इंकार, गर्भावस्था के दौरान असंवेदनशील व्यवहार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित किए जाने जैसे आरोप लगाए हैं.

उन्होंने इन परिस्थितियों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का प्रमुख कारण बताया है. शिकायत में कहा गया है कि सेवा अवधि के दौरान गर्भवती होने के बावजूद उन्हें कोई विशेष सहयोग या सुविधा प्रदान नहीं की गई.