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हल्द्वानी तीनपानी फ्लाईओवर कार एक्सीडेंट, उपचार के दौरान एक और स्टूडेंट की मौत, रफ्तार ने खत्म कर दी तीन जिंदगियां

उपचार के दौरान एक और स्टूडेंट की मौत ( PHOTO-ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी शहर के तीनपानी फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक हादसे में अब तक तीन नाबालिगों की मौत हो चुकी है. जबकि कार सवार एक युवती को भी गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार जारी है. जिस उम्र में इन बच्चों को अपने भविष्य की नींव रखनी थी, उस उम्र में तीन घरों के चिराग बुझ गए.

हल्द्वानी के तीनपानी फ्लाईओवर पर एक कार हादसे में सड़क पर बिखरे खून और हादसे निशान के बीच तीन किशोरों के सपने खत्म हो गए. शुक्रवार, 23 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजकर 25 मिनट पर फोर्ड फिगो कार अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.