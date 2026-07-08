आजम खान को एक और चोट, जौहर यूनिवर्सिटी को अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस
अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दौरान कई गंभीर कमियां मिलने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस देकर 7 दिन में जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 3:44 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर अब अग्निशमन विभाग ने शिकंजा कस दिया है.
अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दौरान कई गंभीर कमियां मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है और सात दिनों के भीतर जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर का संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट और विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान टीम को कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों में कमी मिली.
बताया गया कि कुछ भवनों में अग्निशमन उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. वहीं, कई जगह आपातकालीन निकास मार्ग भी नियमों के अनुसार विकसित नहीं थे. इसके अलावा फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी कई कमियां सामने आईं.
इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए अग्निशमन विभाग ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. नोटिस में निर्देश दिया गया है कि सात दिनों के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं.
साथ ही अग्नि सुरक्षा से जुड़ी सभी कमियों को दूर कर निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
दरअसल, हाल ही में लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में भीषण आग लगने की घटना के बाद प्रदेशभर में बड़े शिक्षण संस्थानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है. इसी अभियान के तहत जौहर विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया गया.
इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अग्नि सुरक्षा ऑडिट में मिली कमियों के आधार पर विश्वविद्यालय के स्वामी और प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है.
उन्होंने कहा कि पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर विश्वविद्यालय परिसर के सभी भवनों के स्वीकृत मानचित्र, संरचनात्मक विवरण और अन्य आवश्यक अभिलेख मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय, रामपुर में उपलब्ध कराए जाएं.
उन्होंने यह भी बताया कि अभिलेख मिलने के बाद विभाग दोबारा निरीक्षण करेगा. इसके बाद भवनों की अग्निशमन एवं संरचनात्मक सुरक्षा का विस्तृत आकलन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.
वर्जन विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी
विजुअल जौहर यूनिवर्सिटी