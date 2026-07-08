ETV Bharat / state

आजम खान को एक और चोट, जौहर यूनिवर्सिटी को अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस

जौहर यूनिवर्सिटी को अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस. ( ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर अब अग्निशमन विभाग ने शिकंजा कस दिया है. अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दौरान कई गंभीर कमियां मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है और सात दिनों के भीतर जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर का संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट और विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान टीम को कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों में कमी मिली. बताया गया कि कुछ भवनों में अग्निशमन उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. वहीं, कई जगह आपातकालीन निकास मार्ग भी नियमों के अनुसार विकसित नहीं थे. इसके अलावा फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी कई कमियां सामने आईं. इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए अग्निशमन विभाग ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. नोटिस में निर्देश दिया गया है कि सात दिनों के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं.