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हरियाणा में एक और धान घोटाला! पिहोवा में 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में एक और धान खरीद घोटाले का मामला सामने आया है. कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने दावा किया कि पिहोवा अनाज मंडी में 100 करोड़ रुपये से अधिक का धान घोटाला हुआ है. किसान नेता ने आरोप लगाया कि ये घोटाला केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों, राइस मिलर्स और कमीशन एजेंट्स की गहरी मिलीभगत है.

कुरुक्षेत्र में धान घोटाले का आरोप: किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने कहा कि सरकार अक्सर किसानों पर धान घोटाले के आरोप लगाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस तंत्र से जुड़े लोग ही इसे अंजाम दे रहे हैं.

​घोटाले का नया तरीका: किसान नेता ने दावा किया कि 'घोटालेबाजों ने फर्जीवाड़े का एक नया और जटिल तरीका अपनाया है.​ असली किसानों के नाम का दुरुपयोग किया गया है. जिन गांवों में जमीन की जमाबंदी हाल ही में हुई है, वहां के असली किसानों की जमीनों का पंजीकरण व वेरिफिकेशन दूसरे या फर्जी लोगों के नाम पर भी दिखा दिया गया है.'

फर्जी फर्म और बाहरी राज्यों से धान की खरीद​: प्रिंस वड़ैच ने बताया कि 'महावीर कमीशन एजेंट (जो 'बांग्ला मुखी फार्म' के नाम से काम कर रहा है) द्वारा कथित तौर पर 272 किसानों का फर्जी पंजीकरण और वेरिफिकेशन करवाया गया, जिसमें प्रत्येक किसान के नाम पर 25-25 एकड़ जमीन का पंजीकरण दर्ज दिखाया गया. ​स्थिति ये है कि कई कमीशन एजेंट धान के सीजन में ही सक्रिय होते हैं और फर्जी फर्में बनाकर दूसरे राज्यों से कम कीमत पर धान खरीद कर यहां लाते हैं. इसके बाद वे स्थानीय किसानों के पोर्टल और पंजीकरण का दुरुपयोग करके उस धान को सरकारी मंडियों में खपाते हैं. कई मामलों में तो ये भी सामने आया कि जिन किसानों के नाम पर फसल बेची गई, उनकी असली फसल उस वक्त भी उनके खेतों में खड़ी पाई गई.'

​पिछले वर्ष के घोटाले और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल: ​किसान नेता ने याद दिलाया कि पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब हरियाणा में कुल बुवाई से 2 लाख एकड़ ज्यादा का वेरिफिकेशन हो गया था. जब इस गड़बड़ी को उजागर किया गया, तो विभाग ने पोर्टल से वेरिफिकेशन वाला कॉलम ही हटा दिया. ​इसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में मामले दर्ज हुए थे, उन्हें कथित तौर पर दोबारा करनाल में ड्यूटी पर तैनात किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं.

​किसान यूनियनों की चेतावनी: ​किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे इस पूरे मामले और सबूतों की फाइल जिला उपायुक्त को सौंपने जा रहे हैं. यदि इस पर जल्द से जल्द कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई जाएगी और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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