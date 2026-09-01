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हरियाणा में मतदाता सूची में नाम और पता जांचने का एक और मौका, 30 सितंबर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख

फरीदाबाद: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ा दी है. अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम या पते में सुधार कराने अथवा किसी नाम को लेकर दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है. पहले दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख इससे पहले निर्धारित थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को अतिरिक्त समय देते हुए इसे बढ़ा दिया है. ऐसे में जिले के पात्र नागरिकों के पास अपनी मतदाता सूची की जांच करने और जरूरी सुधार कराने का एक और मौका है.

नाम और पता जरूर जांचें: फरीदाबाद के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि "वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें. उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या नाम, पता अथवा अन्य जानकारी में गलती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है." उन्होंने अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को भी संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले के हर पात्र नागरिक को इसकी जानकारी मिल सके.



28 अक्टूबर तक निपटेंगी आपत्तियांः निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 30 सितंबर तक मिलने वाले दावे और आपत्तियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. संबंधित मामलों में नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी.



कोई भी पात्र मतदाता न छूटेः जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने कहा कि "सही और अपडेटेड मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूत नींव है. इसलिए हर पात्र नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सूची में उसका नाम और अन्य जानकारी सही दर्ज हो." उन्होंने "नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपनी जानकारी की जांच कर लें. अगर नाम नहीं है, विवरण में गलती है या किसी प्रविष्टि को लेकर दावा अथवा आपत्ति है, तो 30 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें." आपको बता दें निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि जिले की मतदाता सूची में हर पात्र नागरिक का नाम दर्ज हो और सभी विवरण सही रहें.



SIR की संशोधित प्रमुख तारीखें