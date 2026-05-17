कोटा में किडनी फेलियर मामले में एक और प्रसूता की मौत, मृतकाओं की संख्या बढ़कर हुई पांच
Kota Kidney Failure Case- महिला को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान किडनी फेलियर की समस्या हो गई थी.
Published : May 17, 2026 at 8:04 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन में प्रसूताओं की किडनी फेल्योर के मामले सामने आने के बाद पीड़ित मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया. वहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं. जयपुर से भेजे चिकित्सक भी इलाज में जुटे हैं. अब यहां भर्ती एक और मरीज की मौत हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान किडनी फेलियर की समस्या हो गई थी.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि शिरीन की मौत हुई है. यह पहले मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती थीं. उसे सेप्टीसीमिया हो गया था, फिर परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहां से 16 मई को दोबारा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. शिरीन के मल्टी ऑर्गन्स डिस्फंक्शन हो गया था. रविवार को उसने दम तोड़ दिया. महिला का डायलिसिस चल रहा था.
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अस्पताल में 5 प्रसूताएं भर्ती: प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने कहा कि इस मामले में 12 प्रसूताएं पीड़ित मानी गई हैं. इनमें पांच की मौत हो गई जबकि पांच का अस्पताल में इजाज जारी है. एक मरीज चंद्रकला को डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके यूरिन भी पास हो रहा था, जबकि शेष अस्पताल में भर्ती हैं. इन मरीजों में आरती, रागिनी, धन्नी, सुशीला और पिंकी शामिल हैं. इनका डायलिसिस चल रहा है. यूरिन पास होने में थोड़ी दिक्कत है. दूसरी तरफ एक अन्य मरीज जेके लोन से भी अस्पताल में शिफ्ट हुई है, लेकिन डॉ. जैन का कहना है कि वह इस मामले की पीड़ित नहीं है.
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