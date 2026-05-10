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शराब ठेकेदार के गुर्गों की मारपीट से घायल दूसरे युवक ने भी तोड़ा दम, लोगों ने शव रख लगाया जाम

सागर में लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम ( ETV Bharat )

सागर: सागर जिले के शाहपुर में शराब ठेकेदार के लोगों की मारपीट से गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक सूरज अहिरवार ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इससे पहले एक युवक नीरज प्रजापति की मौत भी हो चुकी थी. गुस्साए लोगों और परिजनों ने रविवार को शाहपुर में सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. जानकारी के मुताबिक अवैध शराब तस्करी की आशंका के चलते शराब ठेकेदार के गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दिया था. शाहपुर में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने अवैध शराब की तस्करी को लेकर दो लोगों से जमकर मारपीट की गई थी. जिसमें नीरज प्रजापति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि दूसरा युवक सूरज अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया. सागर में लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम (ETV Bharat) घटना से गुस्साए लोगों ने शाहपुर में शव रखकर लगाया चक्काजाम इस घटना से गुस्साए लोगों ने रविवार को शाहपुर में शव रखकर चक्काजाम लगा दिया. इस घटना से पहले ही प्रशासन भी अलर्ट हो चुका था. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. लोग दोनों मृतकों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. वहीं पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे. उनकी समझाइश के बाद जाम खोला गया. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.