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शराब ठेकेदार के गुर्गों की मारपीट से घायल दूसरे युवक ने भी तोड़ा दम, लोगों ने शव रख लगाया जाम

सागर के शाहपुर में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने अवैध शराब की तस्करी के शक में दो युवकों से की थी जमकर मारपीट.

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सागर में लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:00 PM IST

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सागर: सागर जिले के शाहपुर में शराब ठेकेदार के लोगों की मारपीट से गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक सूरज अहिरवार ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इससे पहले एक युवक नीरज प्रजापति की मौत भी हो चुकी थी. गुस्साए लोगों और परिजनों ने रविवार को शाहपुर में सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. जानकारी के मुताबिक अवैध शराब तस्करी की आशंका के चलते शराब ठेकेदार के गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दिया था.

शाहपुर में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने अवैध शराब की तस्करी को लेकर दो लोगों से जमकर मारपीट की गई थी. जिसमें नीरज प्रजापति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि दूसरा युवक सूरज अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया.

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सागर में लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम (ETV Bharat)

घटना से गुस्साए लोगों ने शाहपुर में शव रखकर लगाया चक्काजाम

इस घटना से गुस्साए लोगों ने रविवार को शाहपुर में शव रखकर चक्काजाम लगा दिया. इस घटना से पहले ही प्रशासन भी अलर्ट हो चुका था. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. लोग दोनों मृतकों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. वहीं पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे. उनकी समझाइश के बाद जाम खोला गया. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे (ETV Bharat)

यह है पूरा मामला, शुक्रवार की रात घटी घटना

दरअसल शुक्रवार की रात शाहपुर निवासी नीरज प्रजापति और सूरज अहिरवार बिजली फिटिंग का सामान लेने गढ़ाकोटा गए हुए थे. देर रात दोनों गढ़ाकोटा से वापस अपने घर लौट रहे थे, कि रास्ते में बोलेरो से करीब 10 से 12 लोग आए और उनका रास्ता रोक लिया. बोलेरो से आए लोगों ने अवैध शराब बेचने की आशंका के चलते दोनों युवकों के साथ जमकर मारपीट करना शुरू कर दिया.

बाइक सवार दोनों युवक बार-बार यही बोल रहे थे कि वे अवैध शराब नहीं बेचते हैं, वे तो गढ़ाकोटा से बिजली फिटिंग का सामान लेकर लेकर लौट रहे हैं. इसके बावजूद शराब ठेकेदार के गुर्गों को रहम नहीं आया ओर वह लगातार मारपीट करते रहे. इस घटना में नीरज बुरी तरीके से घायल हो गया था और सूरज किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला. इस दौरान नीरज ने दम तोड़ दिया और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया था. दोनों युवकों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने कहा, अभी तक पांच लोगों पर दर्ज हो चुका है हत्या का मामला

सागर एएसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि इस घटना में अभी तक पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हो चुका है. दूसरे युवक की भी मौत हो गई है. परिजनों के बयानों के आधार पर और भी लोगों के नाम एफआईआर में बढ़ाए जा सकते हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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