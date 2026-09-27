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चोरों के निशाने पर रांची का थोक बाजारः अपर बाजार में फिर बड़ी चोरी

रांची के अपर बाजार में चोरी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. सिगरेट की एजेंसी को निशाना बनाकर चोर करीब 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के सिगरेट के कार्टन और कैश लेकर फरार हो गए.