चोरों के निशाने पर रांची का थोक बाजारः अपर बाजार में फिर बड़ी चोरी
रांची के अपर बाजार में फिर बड़ी चोरी की घटना हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 4:29 PM IST
रांचीः राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. सिगरेट की एजेंसी को निशाना बनाकर चोर करीब 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के सिगरेट के कार्टन और कैश लेकर फरार हो गए.
कई ताले काटे चोरों ने
एजेंसी के मालिक विनायक कुमार ने बताया की चोरों ने एजेंसी में प्रवेश करने के लिए एक-दो नहीं, बल्कि पांच से अधिक ताले तोड़े. इसके बाद अंदर रखे सिगरेट के कार्टन को अपने कब्जे में लिया और एजेंसी में मौजूद कैश पर भी हाथ साफ कर दिया. विनायक कुमार के अनुसार अब दुकान का जो स्टॉक मिलान हुआ है उसमें चोरी गए सिगरेट की 20 लाख रुपये से अधिक बताई है. हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन पूरे स्टॉक और कैश का मिलान किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा.
सीसीटीवी में कैद हुए चोर
चोरी की पूरी वारदात एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. फुटेज में दो चोरों की गतिविधियां सामने आई हैं. दोनो चोर अपने मुंह को कपड़ा से बांधे हुए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर चोरों तक पहुंचा जा सकेगा.
एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य
घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल को बारीकी से खंगाला. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों के आने-जाने के रास्ते और संभावित वाहन की जानकारी मिल सके.
अपर बाजार में कारोबारियों की बढ़ी चिंता
अपर बाजार रांची का प्रमुख थोक कारोबारी क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम हैं. ऐसे में सिगरेट एजेंसी में हुई लाखों की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कारोबारियों का कहना है कि हाल के दिनों में रांची में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे व्यापारियों में चिंता बढ़ रही है.
कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- अपर बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी, लाखों की नकदी और सामान ले गए चोर
इसे भी पढ़ें- शिकंजे में आया कुख्यात सोना चोर हसन चिकना, बंगाल पुलिस ने साहिबगंज से किया गिरफ्तार
इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 21 मोटरसाइकिल के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार