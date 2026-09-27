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चोरों के निशाने पर रांची का थोक बाजारः अपर बाजार में फिर बड़ी चोरी

रांची के अपर बाजार में फिर बड़ी चोरी की घटना हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Another major theft in Upper Bazar of Ranchi
रांची के अपर बाजार में चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 4:29 PM IST

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रांचीः राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. सिगरेट की एजेंसी को निशाना बनाकर चोर करीब 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के सिगरेट के कार्टन और कैश लेकर फरार हो गए.

कई ताले काटे चोरों ने

एजेंसी के मालिक विनायक कुमार ने बताया की चोरों ने एजेंसी में प्रवेश करने के लिए एक-दो नहीं, बल्कि पांच से अधिक ताले तोड़े. इसके बाद अंदर रखे सिगरेट के कार्टन को अपने कब्जे में लिया और एजेंसी में मौजूद कैश पर भी हाथ साफ कर दिया. विनायक कुमार के अनुसार अब दुकान का जो स्टॉक मिलान हुआ है उसमें चोरी गए सिगरेट की 20 लाख रुपये से अधिक बताई है. हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन पूरे स्टॉक और कैश का मिलान किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा.

Another major theft in Upper Bazar of Ranchi
दुकान की जांच करती पुलिस टीम (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुए चोर

चोरी की पूरी वारदात एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. फुटेज में दो चोरों की गतिविधियां सामने आई हैं. दोनो चोर अपने मुंह को कपड़ा से बांधे हुए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर चोरों तक पहुंचा जा सकेगा.

एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल को बारीकी से खंगाला. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों के आने-जाने के रास्ते और संभावित वाहन की जानकारी मिल सके.

अपर बाजार में कारोबारियों की बढ़ी चिंता

अपर बाजार रांची का प्रमुख थोक कारोबारी क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम हैं. ऐसे में सिगरेट एजेंसी में हुई लाखों की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कारोबारियों का कहना है कि हाल के दिनों में रांची में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे व्यापारियों में चिंता बढ़ रही है.

Another major theft in Upper Bazar of Ranchi
रांची के अपर बाजार में चोरी (ETV Bharat)

कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

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