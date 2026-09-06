रणथंभौर के दुमोदा में फिर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड, वन विभाग ने जंगल के भीतरी इलाके में छोड़ा
दुमोदा गांव में वन विभाग के पिंजरे में एक और लेपर्ड कैद हो गया. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे घने जंगल में छोड़ दिया गया.
Published : September 6, 2026 at 9:03 AM IST
सवाई माधोपुर : रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों और आसपास के गांवों में वन्यजीवों की बढ़ती चहलकदमी को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह सतर्क है. इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए विभाग का निगरानी और बचाव अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में बीती रात दुमोदा गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक और लेपर्ड (तेंदुआ) कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद वन अधिकारियों और इलाके के ग्रामीणों ने बड़ी राहत महसूस की है. रेस्क्यू के बाद पशु चिकित्सकों द्वारा तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसे रणथंभौर के घने व दूरस्थ वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
पिछले महीने दुमोदा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. घर के आंगन में परिजनों के बीच खेल रहे तीन साल के मासूम बच्चे पर अचानक लेपर्ड ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था और ग्रामीण लगातार डर के साए में जी रहे थे. घटना के तुरंत बाद वन विभाग ने इलाके में सघन तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया था. उस वक्त कार्रवाई करते हुए वन टीम ने दुमोदा से एक लेपर्ड और आबादी क्षेत्र में घूम रहे एक स्लॉथ भालू (रीछ) को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था.
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रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि मासूम की मौत की घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी एवं अथक प्रयास किए जा रहे थे. इससे पूर्व भी इसी क्षेत्र से एक लेपर्ड पकड़ा जा चुका था. हालांकि, क्षेत्र में एक अन्य लेपर्ड की मौजूदगी के प्रमाण लगातार मिल रहे थे. जिसे देखते हुवे वन विभाग द्वारा लेपर्ड की गतिविधियों के आधार पर निगरानी एवं रेस्क्यू प्रयास जारी रखे गए, जिसके परिणामस्वरूप बीती रात दूसरे लेपर्ड को भी सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया. डीएफओ ने बताया कि दुमोदा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगातार कैमरा ट्रैप, केज ट्रैप एवं नियमित गश्त के माध्यम से वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिन-रात किए गए निरंतर प्रयासों से यह कार्रवाई सफल हुई.
डीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में पकड़े गए भालू को भी ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही वहां से हटाया गया था. वन विभाग की पहली प्राथमिकता मानव जीवन की रक्षा करना और साथ ही वन्यजीवों को सुरक्षित प्राकृतिक आवास मुहैया कराना है. क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने तक निगरानी दल सतर्क रहेगा. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, वन्यजीव दिखाई देने पर उसके पास न जाएं तथा किसी भी वन्यजीव की गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को दें.
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