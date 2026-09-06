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रणथंभौर के दुमोदा में फिर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड, वन विभाग ने जंगल के भीतरी इलाके में छोड़ा

पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड ( फोटो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर )

सवाई माधोपुर : ​रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों और आसपास के गांवों में वन्यजीवों की बढ़ती चहलकदमी को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह सतर्क है. इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए विभाग का निगरानी और बचाव अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में बीती रात दुमोदा गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक और लेपर्ड (तेंदुआ) कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद वन अधिकारियों और इलाके के ग्रामीणों ने बड़ी राहत महसूस की है. रेस्क्यू के बाद पशु चिकित्सकों द्वारा तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसे रणथंभौर के घने व दूरस्थ वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया. पिछले महीने दुमोदा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. घर के आंगन में परिजनों के बीच खेल रहे तीन साल के मासूम बच्चे पर अचानक लेपर्ड ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था और ग्रामीण लगातार डर के साए में जी रहे थे. घटना के तुरंत बाद वन विभाग ने इलाके में सघन तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया था. उस वक्त कार्रवाई करते हुए वन टीम ने दुमोदा से एक लेपर्ड और आबादी क्षेत्र में घूम रहे एक स्लॉथ भालू (रीछ) को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था. इसे भी पढ़ें: वन विभाग की कैद में आया आदमखोर लेपर्ड, 3 साल के बालक को बनाया था शिकार