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आगरा में एक और ऑनर किलिंग? दिल्ली से लापता युवती की चंबल नदी में तलाश, पिता से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे!

आगरा : जिले के बासौनी थाने में दर्ज गुमशुदगी के मामले में ऑनर किलिंग का अंदेशा जताया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल में लापता युवती की हत्या संबंधी फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मिलने का दावा किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बेटी की हत्या की बात कबूली है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस अपने साथ आरोपी पिता को लेकर आगरा आई.

एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस अपने साथ आरोपी पिता को लेकर बासौनी थाना पर लेकर आई थी. दिल्ली पुलिस ने लापता युवती के चंबल नदी में डुबोकर बहाने की जानकारी दी. इसके साथ ही आरोपी पिता के मोबाइल में लापता युवती की हत्या संबंधी फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मिले हैं.

उन्होंने बताया कि मोबाइल में चंबल नदी में युवती को बहाए जाने के सबूत मिले हैं. दिल्ली पुलिस के साथ बासौनी पुलिस ने गोताखोरों के साथ चंबल नदी में युवती की तलाश की. कई घंटे तक चंबल नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं मिली. अब बुधवार सुबह पीएसी के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में युवती की तलाश कराई जाएगी.



