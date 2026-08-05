आगरा में एक और ऑनर किलिंग? दिल्ली से लापता युवती की चंबल नदी में तलाश, पिता से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे!
एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि पिता के मोबाइल में लापता युवती की हत्या संबंधी फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:31 AM IST
आगरा : जिले के बासौनी थाने में दर्ज गुमशुदगी के मामले में ऑनर किलिंग का अंदेशा जताया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल में लापता युवती की हत्या संबंधी फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मिलने का दावा किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बेटी की हत्या की बात कबूली है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस अपने साथ आरोपी पिता को लेकर आगरा आई.
एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस अपने साथ आरोपी पिता को लेकर बासौनी थाना पर लेकर आई थी. दिल्ली पुलिस ने लापता युवती के चंबल नदी में डुबोकर बहाने की जानकारी दी. इसके साथ ही आरोपी पिता के मोबाइल में लापता युवती की हत्या संबंधी फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मिले हैं.
उन्होंने बताया कि मोबाइल में चंबल नदी में युवती को बहाए जाने के सबूत मिले हैं. दिल्ली पुलिस के साथ बासौनी पुलिस ने गोताखोरों के साथ चंबल नदी में युवती की तलाश की. कई घंटे तक चंबल नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं मिली. अब बुधवार सुबह पीएसी के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में युवती की तलाश कराई जाएगी.
मामला बासौनी थाना क्षेत्र का है. दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसकी अविवाहित बेटी (19) गर्भवती थी. उसके किसी से प्रेम संबंध थे. जिसकी वजह से परिवार की बदनामी हो रही थी. परिवार में कलह हो रही थी. परिवार की बदनामी को लेकर उसने बेटी को दवा दिलाने की बात कही थी. 29 जुलाई 2026 को बेटी को दवा दिलाने की बात कहकर दिल्ली से आगरा लेकर आया था. उसे बासौनी लेकर गया. इसके बाद बेटी को चंबल नदी पर लेकर गया. जहां पर चंबल नदी में डुबोकर बेटी की हत्या कर दी. बेटी की हत्या करने का दामाद ने वीडियो बनाया था, जो मोबाइल में था.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की हत्या करके दिल्ली पहुंचा और बेटी की गुमशुदगी तिगड़ी थाना में दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने छानबीन की. दिल्ली पुलिस ने बताया कि छानबीन में बस्ती के लोगों ने भी पिता पर ही शक जताया था, जिस पर पिता को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने खुलासा किया कि उसने दामाद के साथ मिलकर बेटी की चंबल में डुबोकर हत्या की थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपी को लेकर आगरा आई. दिल्ली पुलिस ने बासौनी थाना पुलिस के साथ मंगलवार को गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में युवती की तलाश शुरू की.
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