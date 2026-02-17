भिवाड़ी: ब्लास्ट वाली जगह से 500 मीटर दूर एक और पटाखा फैक्ट्री, भारी मात्रा में मिले पटाखे
एक कांग्रेस नेता ने बताया कि यह फैक्ट्री धमाके से दो दिन पहले तक पूरी तरह सक्रिय थी.
Published : February 17, 2026 at 3:50 PM IST
खैरथल तिजारा: जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. अब इसी कड़ी में मंगलवार को एक और अवैध पटाखा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की सूचना लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.
एडीएम सुमित्रा मिश्र ने बताया कि मामले की सूचना मिली कि भिवाड़ी में एक और पटाखा फैक्ट्री संचालित है. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे. फैक्ट्री में भारी मात्रा में पटाखा बनाकर जमा किया हुआ था. वहीं प्रशासनिक टीम रीको के प्लॉट संख्या जी-1/682 पर पहुंची. यहां स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में पॉपअप पटाखों का बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा था. टीम गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसी, तो भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान और कच्चा माल बरामद हुआ. इसके अलावा भी संदिग्ध सामान मिला है, जिसकी जांच की जा रही है.
पढ़ें: फैक्ट्री संचालक पर पीड़ितों ने दर्ज कराया केस, लालच व लापरवाही ने ली मजदूरों की जान, चीन से आता था कच्चा माल
ब्लास्ट वाली जगह से 500 मीटर दूर दूसरी फैक्ट्री: कांग्रेस नेता इमरान खान ने बताया कि इस अवैध इकाई में महिलाओं और बच्चों से भी जबरन काम कराया जाता था. यह फैक्ट्री खुशखेड़ा ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर दूर थी और धमाके से दो दिन पहले तक पूरी तरह सक्रिय थी. ब्लास्ट के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया था. इस दौरान तहसीलदार के द्वारा कांग्रेस नेता के साथ अभद्र व्यवहार करने और देख लेने की धमकी के बाद वे फैक्ट्री के बाहर मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गए. जिसके बाद एडीएम, डीएसपी मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेता से मामले में सहयोग करने की अपील करने लगे. प्रशासन ने फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है. मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद मिला.