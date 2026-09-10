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​​सपा नेता आजम खान पर एक और FIR: हज समिति जमीन मामले विजिलेंस की कार्रवाई, पांच के खिलाफ होगी जांच

लखनऊ में हज समिति की जमीन बेचने में 2.08 करोड़ का घोटाला, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया केस ​

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फिर बढ़ी आजम खान की मुश्किलें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 3:57 PM IST

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लखनऊ: सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. आजम खान सहित पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की बेशकीमती जमीन की बिक्री में नियमों की धज्जियां उड़ाने और निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है.

विजिलेंस की ओर से तत्कालीन हज समिति अध्यक्ष आजम खान समेत पांच के खिलाफ विस्तृत जांच की गई. जिसमें सीधे तौर पर 2 करोड़ 08 लाख के राजस्व नुकसान की पुष्टि हुई है. कुल 60 हजार वर्गफीट की ये जमीन राजधानी के ​ऐशबाग के कायमखेड़ा में स्थित है. ​विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य की तहरीर पर यह प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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एफआईआर की कॉपी (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र स्थित कायमखेड़ा दुगांवा के खसरा संख्या-117 की करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन से जुड़ा हुआ है. जांच में सामने आया कि राज्य हज समिति की इस संपत्ति को बेचने के लिए सभी कानूनी प्रावधानों, निर्धारित नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों को दरकिनार कर दिया गया. पद का खुला दुरुपयोग करते हुए जमीन को एक निजी बिल्डर को कौड़ियों के भाव ट्रांसफर करने का खेल रचा गया, जिससे हज समिति को सीधे 2.08 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है.

​आजम खान समेत 5 लोगों पर नामजद FIR
​मोहम्मद आजम खान (तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य हज समिति)
​लईक अहमद (तत्कालीन सचिव, राज्य हज समिति)
​डॉ. एम.ए.ए. खान (तत्कालीन सचिव, राज्य हज समिति)
​मोहम्मद अयूब (प्रोपराइटर, मेसर्स आमिश डेवलपर्स)
​मुस्तकीम अहमद (सहयोगी/भागीदार)

2024 से जारी जांच
हज समिति जमीन घोटाले की शिकायत साल 2024 में शासन स्तर पर पहुंची थी, जिसके बाद 3 मई 2024 को मामले की निष्पक्ष जांच विजिलेंस को सौंपी गई थी. ​विजिलेंस टीम ने जमीन ट्रांसफर से जुड़ी पुरानी पत्रावलियों, रजिस्ट्री के दस्तावेजों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की गहन पड़ताल की. ​दस्तावेजों की फोरेंसिक व तकनीकी जांच में पाया गया कि निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन को दबाया गया और नियमों को ताक पर रखकर सौदे को मंजूरी दी गई. ​राजस्व नुकसान का ठोस प्रमाण मिलने के बाद अब एक्शन लिया गया है.

विजिलेंस इंस्पेक्टर के जिम्मे जांच
​विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत किया है. केस दर्ज होने के बाद लखनऊ विजिलेंस सेक्टर के इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह को मामले की विवेचना सौंपी गई है. इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना टीम जल्द ही इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों और फर्म संचालकों से पूछताछ करेगी. ​

यह भी पढ़ें: आजम खान पर ED की बड़ी स्ट्राइक: जौहर यूनिवर्सिटी समेत ट्रस्ट के 9 ठिकानों पर छापेमारी, करीब 15 घंटे तक हुई जांच पड़ताल

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