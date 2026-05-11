ETV Bharat / state

डिलीवरी के बाद किडनी फेल्योर लक्षण : जेके लोन अस्पताल से SSB पहुंची एक और प्रसूता की मौत

कोटा : मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक और किडनी फेल्योर के लक्षण से पीड़ित प्रसूता की मौत हो गई है. यह मौत रविवार मध्य रात के बाद हुई है, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने महिला की मौत की पुष्टि की है. महिला को जेके लोन अस्पताल में 9 मई को हुई सिजेरियन डिलीवरी के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया था, उसमें भी किडनी फेल्योर के लक्षण नजर आए थे. हालांकि, प्रबंधन ने शुरुआत में इसे किडनी फेल्योर के लक्षण का नहीं माना था.

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. जैन के अनुसार डीसीएम श्री राम नगर निवासी पिंकी महावर को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसे रविवार को ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया था, जहां पर उसकी मौत हुई है. मौत के कारणों पर एक बार फिर जांच की बात उन्होंने कही है. इस प्रसूता की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में कई महिलाओं की मौत हो चुकी है. इसमें प्रिया महावर की मौत को प्रबंधन ने कार्डियक अरेस्ट बताया था, जबकि दो महिलाएं पायल और ज्योति की मौत किडनी फेल्योर के लक्षण के बाद हुई है. वहीं, एक महिला पिंकी की भी मौत हो चुकी है. अभी अस्पताल में इस मामले में पीड़ित पांच प्रसूता एडमिट हैं, जिनमें धन्नी, रागिनी, आरती, सुशील और चंद्रकला शामिल हैं. इनमें आरती को जेके लोन अस्पताल से शिफ्ट किया है.

पढ़ें. प्रसूताओं में किडनी फेल्योर : जेके लोन अस्पताल की प्रसूता भी आई चपेट में, मरीजों की संख्या पर यह बोला प्रबंधन