Impact : बालिका शिक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित रही छात्राओं को एक और मौका

जयपुर: ईटीवी भारत की 'कागजों में दौड़ती बालिका शिक्षा योजनाएं, 4.29 लाख पात्र छात्राएं, 1.23 लाख को नहीं मिला लाभ' खबर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग ने वंचित छात्राओं को आवेदन का एक और मौका दिया है. विभाग ने गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना और पद्माक्षी योजना के तहत लाभ से वंचित रह गई छात्राओं के लिए आवेदन के लिए स्कूलों को निर्देश दिए हैं ताकि पात्र छात्राओं को योजनाओं का लाभ मिल सके.

राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित सात प्रमुख योजनाओं में इस सत्र में 4 लाख 29 हजार 869 छात्राएं पात्र पाई गईं. इन छात्राओं को 178.65 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए वितरित होनी थी. इसे लेकर सरकार ने आवेदन प्रक्रिया आसान बनाते हुए पात्र छात्राओं का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया ताकि आवेदन स्कूल स्टाफ की मदद से भरे जा सके. इसके बावजूद 1 लाख 23 हजार 167 छात्राएं इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गईं. हालांकि वंचित छात्रों को अब शिक्षा विभाग की ओर से एक और मौका दिया जा रहा है.

बालिका शिक्षा फाउंडेशन की निदेशक मुन्नी मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना व पद्माक्षी योजना के तहत लाभ से वंचित रही बालिकाओं के आवेदन स्कूल लॉ​गिन से करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी निर्धारित की गई है. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक की ओर से इन आवेदनों का प्रमाणीकरण/सत्यापन 28 फरवरी तक करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2025-26 की वे पात्र बालिकाएं जिनका आवेदन पात्रता के दस्तावेज या जन आधार अपडेशन नहीं होने के कारण ऑनलाइन नहीं किए जा सके, उनके आवेदन भी शाला दर्पण बेनेफिशियरी स्कीम पोर्टल पर संबंधित विद्यालय के लॉगिन से 28 फरवरी तक भरे जा सकते हैं.

इसलिए दिया मौका: उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, पद्माक्षी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26 और गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम और द्वितीय किश्त) की चयनित पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि मुख्यमंत्री की ओर से डीबीटी के जरिए की जा चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्राओं का आवेदन नहीं होने की वजह से एक और मौका दिया है.

