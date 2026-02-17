ETV Bharat / state

Impact : बालिका शिक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित रही छात्राओं को एक और मौका

ईटीवी भारत की 'कागजों में दौड़ती बालिका शिक्षा योजनाएं, 4.29 लाख पात्र छात्राएं, 1.23 लाख को नहीं मिला लाभ' खबर पर चेता शिक्षा विभाग.

Girls away from Gargi and Balika Protsahan Yojana
गार्गी और बालिका प्रोत्साहन योजना से दूर छात्राएं (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 8:24 AM IST

जयपुर: ईटीवी भारत की 'कागजों में दौड़ती बालिका शिक्षा योजनाएं, 4.29 लाख पात्र छात्राएं, 1.23 लाख को नहीं मिला लाभ' खबर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग ने वंचित छात्राओं को आवेदन का एक और मौका दिया है. विभाग ने गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना और पद्माक्षी योजना के तहत लाभ से वंचित रह गई छात्राओं के लिए आवेदन के लिए स्कूलों को निर्देश दिए हैं ताकि पात्र छात्राओं को योजनाओं का लाभ मिल सके.

राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित सात प्रमुख योजनाओं में इस सत्र में 4 लाख 29 हजार 869 छात्राएं पात्र पाई गईं. इन छात्राओं को 178.65 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए वितरित होनी थी. इसे लेकर सरकार ने आवेदन प्रक्रिया आसान बनाते हुए पात्र छात्राओं का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया ताकि आवेदन स्कूल स्टाफ की मदद से भरे जा सके. इसके बावजूद 1 लाख 23 हजार 167 छात्राएं इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गईं. हालांकि वंचित छात्रों को अब शिक्षा विभाग की ओर से एक और मौका दिया जा रहा है.

बालिका शिक्षा फाउंडेशन की निदेशक मुन्नी मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना व पद्माक्षी योजना के तहत लाभ से वंचित रही बालिकाओं के आवेदन स्कूल लॉ​गिन से करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी निर्धारित की गई है. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक की ओर से इन आवेदनों का प्रमाणीकरण/सत्यापन 28 फरवरी तक करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2025-26 की वे पात्र बालिकाएं जिनका आवेदन पात्रता के दस्तावेज या जन आधार अपडेशन नहीं होने के कारण ऑनलाइन नहीं किए जा सके, उनके आवेदन भी शाला दर्पण बेनेफिशियरी स्कीम पोर्टल पर संबंधित विद्यालय के लॉगिन से 28 फरवरी तक भरे जा सकते हैं.

इसलिए दिया मौका: उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, पद्माक्षी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26 और गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम और द्वितीय किश्त) की चयनित पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि मुख्यमंत्री की ओर से डीबीटी के जरिए की जा चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्राओं का आवेदन नहीं होने की वजह से एक और मौका दिया है.

गार्गी पुरस्कार योजना

पात्र: 2,15,279

लाभार्थी: 1,55,103

बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पात्र: 1,68,796

लाभार्थी: 1,36,621

पद्माक्षी पुरस्कार योजना (प्रतिभावान)

पात्र: 2,030

लाभार्थी: 1,237

मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना

पात्र: 277

लाभार्थी: 179

स्टेट ओपन स्कूल के आवेदन संशोधन का मौका :उधर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से सत्र 2025-26 (स्ट्रीम-1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया जारी है. इस बीच आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के दौरान जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त की गए हैं, उन्हें आवेदन में आवश्यक संशोधन करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है. ऐसे अभ्यर्थी 16 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे. संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर लिंक सहित टेक्स्ट मैसेज भी भेजा गया है.

TAGGED:

ENCOURAGEMENT OF GIRL EDUCATION
EDUCATION SCHEMES FOR SCHOOL GIRLS
EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN
बालिका शिक्षा फाउंडेशन
ETV BHARAT NEWS IMPACT

