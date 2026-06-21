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जेल में बंद ढोंगी बाबा की बढ़ी मुश्किलें, शिकायत के बाद एक और मुकदमा दर्ज, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: जेल बंद राहुल थापा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. प्रेमनगर क्षेत्र की एक महिला ने राहुल थापा पर काला जादू, बुरे साये व परिवार पर संकट का भय दिखाकर विशेष पूजा पाठ-हवन के नाम पर दो लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है.महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी राहुल थापा के खिलाफ एक और मुकदमा थाना प्रेमनगर में दर्ज हुआ है. साथ ही पूर्व में राहुल थापा के खिलाफ एक महिला से 65 तोला सोना व एक पूर्व सैनिक से 6 लाख रुपये ठगने की शिकायत मिली थी. वहीं सेलाकुई पुलिस ने आरोपी को पहले में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

विंग नंबर 6 निवासी सीमा तलवार ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल थापा खुद को सेलाकुई स्थित वैष्णो देवी मंदिर का पुजारी बताता है और लोगों को अंधविश्वास व झूठी बातों में फंसाकर घन ऐंठने का काम करता है. राहुल थापा ने उनके परिवार को यह कहकर भयभीत किया कि घर पर पर बुरे साये,काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, यदि तत्काल विशेष हवन व पूजा नहीं कराई गई तो परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है. भय के चलते परिवार ने राहुल थापा के कहने पर घर में विशेष हवन और पूजा का आयोजन कराया.