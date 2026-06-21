जेल में बंद ढोंगी बाबा की बढ़ी मुश्किलें, शिकायत के बाद एक और मुकदमा दर्ज, पढ़ें पूरी खबर
जेल बंद राहुल थापा पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है. पूर्व में आरोपी पर कई लोग आरोप लगा चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 21, 2026 at 12:45 PM IST
देहरादून: जेल बंद राहुल थापा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. प्रेमनगर क्षेत्र की एक महिला ने राहुल थापा पर काला जादू, बुरे साये व परिवार पर संकट का भय दिखाकर विशेष पूजा पाठ-हवन के नाम पर दो लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है.महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी राहुल थापा के खिलाफ एक और मुकदमा थाना प्रेमनगर में दर्ज हुआ है. साथ ही पूर्व में राहुल थापा के खिलाफ एक महिला से 65 तोला सोना व एक पूर्व सैनिक से 6 लाख रुपये ठगने की शिकायत मिली थी. वहीं सेलाकुई पुलिस ने आरोपी को पहले में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
विंग नंबर 6 निवासी सीमा तलवार ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल थापा खुद को सेलाकुई स्थित वैष्णो देवी मंदिर का पुजारी बताता है और लोगों को अंधविश्वास व झूठी बातों में फंसाकर घन ऐंठने का काम करता है. राहुल थापा ने उनके परिवार को यह कहकर भयभीत किया कि घर पर पर बुरे साये,काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, यदि तत्काल विशेष हवन व पूजा नहीं कराई गई तो परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है. भय के चलते परिवार ने राहुल थापा के कहने पर घर में विशेष हवन और पूजा का आयोजन कराया.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हालांकि आरोपी राहुल थापा जेल में निरुद्ध है.
-नरेश राठौर,थाना प्रेमनगर प्रभारी-
इस दौरान उसने पूजा सामग्री व अनुष्ठान के नाम पर कुल दो लाख रुपये नकद लिए गए. यह राशि 50-50 हजार रुपए के चार अलग-अलग लिफाफों में उसे दी गई थी. शिकायत के अनुसार 09 जून की शाम को उनके घर पर हवन कराया गया,जिसमें राहुल थापा खुद मौजूद था.पीड़िता ने बताया है कि हवन के दौरान राहुल थापा ने विशेष रूप से उसकी फोटो व वीडियो बनाने से मना कर दिया था. उसके इस व्यवहार पर संदेह होने के कारण उनकी बेटी ने कुछ फोटो ओर वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे. उसके बाद इंटरनेट व समाचार माध्यमों के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि राहुल थापा के खिलाफ पहले से ठगी के कई आरोप है.
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