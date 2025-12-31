ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, जानिए क्या किया था झोल!

देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद खालिद के खिलाफ रायपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी खालिद मलिक ने अलग-अलग दो परीक्षाओं में गलत सूचना अंकित कर 9 आवेदन भरे थे. सीबीआई की जांच में परीक्षाओं के आवेदन में गलत सूचना अंकित करने का मामला पकड़ा गया, जिस मामले में रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

बता दें कि आरोपी मोहम्मद खालिद पेपर लीक मामले में वर्तमान में जेल में है. अब उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. मामले में आयोग के प्रशासनिक अनु सचिव सुभाष चंद्र घिल्डियाल ने एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बीती 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय पदों से संबंधित परीक्षा आयोजित कराई गई. जिसमें अभ्यर्थी मोहम्मद खालिद निवासी लक्सर (हरिद्वार) को संदिग्ध पाया गया था.

अभ्यर्थी खालिद की ओर से पहले में आयोग की परीक्षाओं में आवेदन के संबंध में जांच करवाने पर पाया गया कि उसने दो अलग-अलग परीक्षाओं में गलत सूचना अंकित कर आवेदन पत्र भरे थे. जबकि, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 परीक्षा की शैक्षिक योग्यता अर्थशास्त्र, कॉमर्स, कृषि विषय के साथ स्नातक जरूरी है. वहीं, अलग-अलग विभागों की स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसकी शैक्षिक योग्यता अलग-अलग विषयों में स्नातक होना आवश्यक है.