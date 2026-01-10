ETV Bharat / state

पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की बढ़ी मुश्किलें, हरिद्वार में दर्ज हुआ एक और मुकदमा, जानें क्या है मामला

हरिद्वार: भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर वायरल हुए ऑडियो के बाद सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में चार मुकदमे दर्ज हैं. अब ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने सुरेश राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक और मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसके बाद मामले की जांच चल रही है.

जिसमें आरोप है कि पूर्व विधायक एक परिचित की गाड़ी मांगकर ले गए थे, जिसे वापस मांगने पर उन्होंने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी. ऊपर से गाड़ी भी वापस नहीं लौटाई है. अब सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार जिले में तीन और देहरादून में एक मुकदमा दर्ज हो गया है. हालांकि पूर्व में दर्ज चार मुकदमों में हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर स्टे दिया था.

हरिलोक कॉलोनी निवासी राजेश कुमार गौतम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर से उनके पुराने संबंध थे. राजेश के अनुसार, कुछ समय पहले सुरेश राठौर उनसे उनकी गाड़ी मांगकर ले गए थे. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब गाड़ी वापस नहीं की गई, तो राजेश ने अपनी गाड़ी की मांग की. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने बार बार अपनी गाड़ी वापस मांगी, तो पूर्व विधायक टालमटोल करने लगे.