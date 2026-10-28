SSC परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, STF ने दिल्ली से दबोचा
कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से कराई नकल, दिल्ली से एक आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 7:05 PM IST
देहरादून: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है. आरोपी को उत्तराखंड की एसटीएफ ने दिल्ली से दबोचा है. आरोपी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनात था. जो परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के संपर्क में था
परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों का रिमोट एक्सेस देने का आरोप: उत्तराखंड एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक, बीती 14 फरवरी 2026 को इस मामले में देहरादून नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम/अंडरग्राउंड चैंबर में छिपे हुए लैपटॉप, राउटर और फर्जी आईपी एड्रेस (Proxy Server) के जरिए कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेकर बाहर से पेपर हल कराया जाता था.
यूपी का रहने वाला है आरोपी अंकित कुमार: मामले की गंभीरता और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए जांच एसटीएफ को सौंपी गई. जांच के दौरान जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी अंकित कुमार निवासी मुगलसराय, चंदौली (उत्तर प्रदेश) की भूमिका का पता लगाया.
एसटीएफ का कहना है कि अंकित कुमार पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के आईडी कार्ड जांचने और नकल जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अंकित ने वहां लगे कंप्यूटरों को रिमोटली एक्सेस करने के लिए जरूरी आईपी संबंधी जानकारी नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों को भेजी थी.
पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं 7 आरोपीछ: एसटीएफ के मुताबिक, इस मामले में इससे पहले गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अंकित कुमार से पूछताछ के दौरान मामले से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई हैं. इन तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
नवंबर 2025 की परीक्षा में भी वांछित था आरोपी, उत्तराखंड एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि आरोपी नवंबर 2025 की परीक्षा में भी वांछित चल रहा था. उन्होंने आगे बताया कि,
"अंकित कुमार नवंबर 2025 में एसएससी की टियर 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ और क्लेरिकल स्टाफ परीक्षा में कथित नकल के संबंध में देहरादून कोतवाली में दर्ज एक अन्य मुकदमे में भी वांछित चल रहा था. जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है."- अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड
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