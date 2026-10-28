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SSC परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, STF ने दिल्ली से दबोचा

एसटीएफ की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- STF Uttarakhand )

देहरादून: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है. आरोपी को उत्तराखंड की एसटीएफ ने दिल्ली से दबोचा है. आरोपी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनात था. जो परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के संपर्क में था

परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों का रिमोट एक्सेस देने का आरोप: उत्तराखंड एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक, बीती 14 फरवरी 2026 को इस मामले में देहरादून नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम/अंडरग्राउंड चैंबर में छिपे हुए लैपटॉप, राउटर और फर्जी आईपी एड्रेस (Proxy Server) के जरिए कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेकर बाहर से पेपर हल कराया जाता था.