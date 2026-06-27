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35 लाख की 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी मामला, एक और आरोपी रुड़की से गिरफ्तार

रुडकी: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बा क्षेत्र से एसटीएफ/एएनटीएफ द्वारा कुछ समय पहले बरामद किए गए 35 लाख के 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी मामले में गिरोह के एक और सक्रिय सदस्य को एसटीएफ की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी मुख्य आरोपी सचिन मनिहाल के लिए उत्तराखंड में रिसीवर एवं डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य करता था.

18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी मामला: दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के नेतृत्व में राज्यभर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में बीती 11 मई को एसटीएफ/एएनटीएफ और मंगलौर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर कार्रवाई के दौरान 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे. इस संबंध में मंगलौर पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

प्रतिबंधित कैप्सूल मामले में अंकित प्रजापति की भूमिका: प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त मामले की विवेचना स्पेशल टास्क फोर्स देहरादून से सम्पादित की जा रही है. विवेचना के दौरान पूर्व में गिरफ्तार आरोपी सचिन मनिहाल से प्राप्त साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों एवं तकनीकी जांच के आधार पर अंकित कुमार प्रजापति पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी नियाजूपुरा माजरा, शहाबुद्दीनपुर, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी संतुष्टि विहार, प्रदीप बिहार कॉलोनी, रुड़की, की भूमिका प्रकाश में आई.

प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की अवैध सप्लाई करता था अंकित: जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी अंकित कुमार प्रजापति जनवरी 2026 से सह-आरोपी सचिन मनिहाल से SPASMORE (Tramadol) Capsules प्राप्त कर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से सप्लाई करता था. साथ ही प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री से प्राप्त धनराशि में अपनी कमीशन काटकर शेष राशि सह-आरोपी को नकद और बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती थी.