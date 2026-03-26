देहरादून दिव्यांशु हत्या मामले में एक और आरोपी छात्र गिरफ्तार, अभी भी 11 चल रहे फरार
देहरादून में छात्र दिव्यांशु जाटराना की मौत मामले में एक और फरार छात्र गिरफ्तार, दो रेस्टोरेंट और होटल को भी किया गया सीज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 26, 2026 at 10:29 PM IST
देहरादून: प्रेमनगर इलाके में झगड़ा और मारपीट में घायल छात्र दिव्यांशु जाटराना की मौत मामले में पुलिस ने फरार एक आरोपी छात्र को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है. घटना में शामिल तीन छात्रों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जबकि, अभी भी 11 छात्र फरार चल रहे हैं. वहीं, विवाद शुरू होने के मुख्य घटनास्थल रहे 2 रेस्टोरेंट बाबा की रसोई और होटल चंपारण को सीज किया गया.
क्या था मामला? बता दें कि बीती 23 मार्च की रात को थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि केहरी गांव (प्रेमनगर) में कुछ युवकों के बीच हुई आपसी मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उसके साथी उपचार के लिए प्रेमनगर अस्पताल ले गए हैं.
जहां से घायल युवक दिव्यांशु जाटराना की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने दून अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान घायल दिव्यांशु जाटराना की मौत हो गई. घटना के संबंध में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.
युवको के दो पक्षो मे झगडे/मार-पीट के दौरान गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल मे हुई मृत्यु/हत्या के प्रकरण मे फरार चल रहे 01 अभियुक्त को #दून_पुलिस ने किया गिरफ्तार— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) March 26, 2026
प्रकरण में पूर्व में 03 अन्य अभियुक्तों को किया जा चुका है गिरफ्तार pic.twitter.com/Ho9qnV3nlc
आपसी वर्चस्व को लेकर चल रही थी पुरानी रंजिश: वहीं, घटना के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि दोनों पक्षों के युवक प्रेमनगर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं. जिनके बीच कॉलेज में आपसी वर्चस्व को लेकर पुरानी रंजिश थी. इसी के चलते 23 मार्च को दोनों पक्षों के बीच आपस में विवाद और मारपीट की घटना हुई थी.
इसके बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपी युवराज कुमार, मधुर खंडेलवाल और शिवम शर्मा को गिरफ्तार किया था. जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था. इसके साथ ही फरार आरोपी छात्रों की तलाश शुरू की. जिसके तहत नंदा की चौकी के पास एक आरोपी छात्र अंकित भारद्वारज को गिरफ्तार किया गया है.
"घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अंकित भारद्वाज जो कि घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, उसे आज मुखबिर की सूचना पर ब्लिंकिट रोड नंदा की चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे को बरामद किया गया है."- कुंदन राम, प्रेमनगर थाना प्रभारी
"इसके साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. विवाद के शुरू होने का मुख्य कारण रहे 2 होटलों बाबा की रसोई और होटल चम्पारण को भी सीज किया गया है."- कुंदन राम, प्रेमनगर थाना प्रभारी
ये भी पढ़ें-
- देहरादून में यूपी के बीटेक छात्र की पीट-पीटकर हत्या, 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार
- देहरादून दिव्यांशु मर्डर केस, गाना बजाने को लेकर हुआ था दोनों गुटों में विवाद, पहले भी हुई थी मारपीट
- देहरादून में गुटबाजी करने वाले छात्रों पर होगा मुकदमा, शिक्षण संस्थान की होगी जवाबदेही
- देहरादून की सड़कों पर बढ़ रहा छात्रों का 'उत्पात', जानिए शिक्षा नगरी में क्यों बढ़ रही हिंसा?