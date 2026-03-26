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देहरादून दिव्यांशु हत्या मामले में एक और आरोपी छात्र गिरफ्तार, अभी भी 11 चल रहे फरार

जहां से घायल युवक दिव्यांशु जाटराना की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने दून अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान घायल दिव्यांशु जाटराना की मौत हो गई. घटना के संबंध में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 23 मार्च की रात को थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि केहरी गांव (प्रेमनगर) में कुछ युवकों के बीच हुई आपसी मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उसके साथी उपचार के लिए प्रेमनगर अस्पताल ले गए हैं.

देहरादून: प्रेमनगर इलाके में झगड़ा और मारपीट में घायल छात्र दिव्यांशु जाटराना की मौत मामले में पुलिस ने फरार एक आरोपी छात्र को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है. घटना में शामिल तीन छात्रों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जबकि, अभी भी 11 छात्र फरार चल रहे हैं. वहीं, विवाद शुरू होने के मुख्य घटनास्थल रहे 2 रेस्टोरेंट बाबा की रसोई और होटल चंपारण को सीज किया गया.

आपसी वर्चस्व को लेकर चल रही थी पुरानी रंजिश: वहीं, घटना के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि दोनों पक्षों के युवक प्रेमनगर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं. जिनके बीच कॉलेज में आपसी वर्चस्व को लेकर पुरानी रंजिश थी. इसी के चलते 23 मार्च को दोनों पक्षों के बीच आपस में विवाद और मारपीट की घटना हुई थी.

इसके बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपी युवराज कुमार, मधुर खंडेलवाल और शिवम शर्मा को गिरफ्तार किया था. जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था. इसके साथ ही फरार आरोपी छात्रों की तलाश शुरू की. जिसके तहत नंदा की चौकी के पास एक आरोपी छात्र अंकित भारद्वारज को गिरफ्तार किया गया है.

"घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अंकित भारद्वाज जो कि घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, उसे आज मुखबिर की सूचना पर ब्लिंकिट रोड नंदा की चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे को बरामद किया गया है."- कुंदन राम, प्रेमनगर थाना प्रभारी

"इसके साथ ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. विवाद के शुरू होने का मुख्य कारण रहे 2 होटलों बाबा की रसोई और होटल चम्पारण को भी सीज किया गया है."- कुंदन राम, प्रेमनगर थाना प्रभारी

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