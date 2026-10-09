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देहरादून से हरिद्वार तक सनसनी फैलाने वाला इनामी गिरफ्तार, महिला किडनैपिंग केस से जुड़े हैं तार

हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र में तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटने के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम आदित्य वशिष्ठ निवासी औरंगाबाद, सिडकुल है. पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. इस मामले में सिडकुल थाना पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. चारों आरोपियों ने हरिद्वार में लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले राजधानी देहरादून के रायपुर में एक महिला के अपहरण का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके थे.

देहरादून में किया था महिला के अपहरण का प्रयास: चारों आरोपियों ने हरिद्वार में लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले बीती 23 सितंबर को सुबह देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में सुषमा वर्मा नाम की एक महिला का दिनदहाड़े अपहरण का प्रयास का प्रयास किया था. लेकिन सफल नहीं हो पाए. देहरादून में पुलिस का दबाव पड़ा तो चारों, पुलिस के डर से भागकर हरिद्वार आ गए थे.

पहले पी शराब और पैसों की कमी के चलते लूट को दिया अंजाम: चारों आरोपियों ने 24 सितंबर को दिन के समय पहले शराब पी और उसके बाद उनके पास पैसे खत्म हो गए. पैसों की कमी के चलते उन्होंने हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित रौ नदी के पास से गुजर रहे एक बाइक सवार पंकज के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया. तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों दीपक, आकाश उर्फ पहाड़ी और सुशांत झड़ियाल उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, आदित्य वशिष्ठ फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. तलाश के दौरान पुलिस ने उसे औरंगाबाद से डालूवाला मजबता की ओर जाने वाले रास्ते पर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया.

युवती ने खोला था राज: राजधानी देहरादून में महिला के अपहरण के मामले में रायपुर थाना पुलिस ने 19 वर्षीय एक युवती को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में आरोपी युवती ने पुलिस को बताया घटना शमिल वो दीपक को पिछले करीब दो साल से जानती थी. दोनों अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात महिला सुषमा वर्मा से हुई. डेयरी खोलने को लेकर महिला और युवती के बीच कारोबार में हुए घाटे को लेकर विवाद हो गया था.

महिला को सबक सिखाने के लिए उसने अपहरण की योजना बनाई थी. इस योजना में दीपक और उसके साथियों ने युवती का साथ दिया. हालांकि देहरादून में दीपक की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन हरिद्वार की सिडकुल थाना पुलिस ने लूट के एक मामले में दीपक और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.