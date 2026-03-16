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फौजी ढाबा लूट कांड; एक और आरोपी गिरफ्तार, रायफल बरामद

इटावा: थाना जसवंतनगर पुलिस ने आगरा-कानपुर हाईवे स्थित फौजी ढाबा पर हुई लूट और मारपीट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लाइसेंसी रायफल भी बरामद किया है.

जानकारी के अनुसार, जसवंतनगर पुलिस रविवार को चादनपुरा रोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने इदरीश उर्फ गिरीश (45) निवासी भिडौरा थाना करहल जनपद मैनपुरी को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से लूटी गई रायफल (AB 037687) बरामद की गई.

दरअसल, ग्राम भिखन निवासी राजीव कुमार ने 12 मार्च को थाना जसवंतनगर में तहरीर दी थी कि 10 मार्च की रात करीब 9 बजे चार युवक उनके फौजी ढाबा (मलाजनी, आगरा-कानपुर हाईवे) पर आए थे. खाना पैक कराने के बाद जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन्होंने तलवार, फरसा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. आरोपियों ने ढाबे के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और गद्दी से नगदी, एक मोबाइल और लाइसेंसी रायफल व कारतूस लूटकर कार से फरार हो गए. पीछा करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की.

मामले में पुलिस पहले ही 13 मार्च को चार आरोपियों—हरप्रीत सिंह, प्रीत सिंह, जगदीप सिंह और हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. उनके पास से 16 हजार रुपये नगद, एक क्षतिग्रस्त मोबाइल, कुल्हाड़ी, सात जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त महिंद्रा कार बरामद की गई थी.